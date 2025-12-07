Hà Nội

Sống Khỏe

Hành động giúp cô gái thoát chấn thương đầu khi nhảy khỏi tòa nhà bốc cháy

"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.

Theo Phước Sáng/ Vietnamnet

Trưa 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ cháy nghiêm trọng tại quán lẩu ốc, bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Như VietNamNet thông tin, sáng sớm 5/12, vụ hỏa hoạn bùng phát khiến 4 người tử vong. Hai nạn nhân khác sau khi được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị, gồm chị T.T.T T (sinh năm 2004) và chị T.T.N K (sinh năm 2007).

a1.png
Nạn nhân trong vụ cháy quán ăn ở TPHCM. Ảnh: BVCC

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) cho biết, sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị T. bị tổn thương phổi do hít khói với nhiều muội than trong đường thở cùng bỏng niêm mạc đường thở độ 2. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4-5 do nhảy từ trên cao xuống.

Hiện chị T. được hỗ trợ hô hấp với liệu pháp oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đờm, đồng thời được theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực đang giám sát chặt chẽ tổn thương vùng ngực và vai.

Chia sẻ về giây phút sinh tử, chị T. kể lại: "Khoảng 4h, một chị ngủ cùng phòng tôi đi vệ sinh phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương".

Trong khi đó, chị K. bị tổn thương phổi nhẹ hơn kèm bỏng đường thở độ 1, đang thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ nhiễm trùng thứ phát, chị được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị K. có thể xuất viện sớm.

"Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn, bớt hoảng loạn. Lúc đó chúng tôi đang ngủ, nghe kêu cứu thì hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Sau đó, tôi được đưa đi cấp cứu", chị K. nhớ lại.

Bác sĩ Đại cho biết bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn; muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

Các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao nên cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài.

"Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập. Trong trường hợp bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa", bác sĩ Đại nhấn mạnh.

vietnamnet.vn
Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị hóc nho xanh gây tắc nghẽn đường thở

Bệnh nhân lớn tuổi ở Cần Thơ gặp nguy hiểm khi hóc nho, được cấp cứu kịp thời bằng nội soi, nhấn mạnh cảnh báo về nguy cơ từ trái cây trơn, tròn.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân nghẹt thở nguy kịch do hóc nửa quả nho xanh, nhờ phản ứng nhanh và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp chuyên môn.

Bệnh nhân N.V.V., (sinh năm 1963), nhập viện điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân vô tình hóc nửa quả nho xanh, dẫn đến tắc nghẽn đường thở, khó thở dữ dội và nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp.

Sống Khỏe

Cháu bé 13 tuổi nuốt phải hạt nở được cứu kịp thời

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhi 13 tuổi bị tắc ruột do nuốt phải viên hạt nở có kích thước lớn.

Ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai hôm 3/12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi nam L.M.K (13 tháng tuổi, trú tại thôn Phố Chợ, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần trong tình trạng lâm sàng nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc; có các biểu hiện mệt, li bì, da tái, mắt trũng, môi khô, nếp véo da mất chậm, dấu hiệu mất nước, bộ mặt nhiễm trùng, nôn nhiều, sốt cao…

cats-7846.jpg
Viên hạt nở có kích thước lớn mà bệnh nhi nuốt phải.
Sống Khỏe

1 tuần 3 trường hợp gãy xương cánh tay từ trò chơi vật tay

Có những trường hợp nhập viện trong tình trạng gãy nham nhở, khó đưa xương về vị trí ban đầu, tổn thương các dây thần kinh quay, trụ và mạch máu lân cận.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Khoa Chấn thương Chỉnh hình & Bỏng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận 3 trường hợp nhập viện do gãy xương cánh tay, nguyên nhân là từ trò chơi “vật tay”.

Theo bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình & Bỏng cho biết, khi vật tay, lực xoay đột ngột tác động lên xương cánh tay có thể vượt ngưỡng chịu đựng, gây gãy xoắn xương cánh tay, thậm chí di lệch.

