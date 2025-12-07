Hành động giúp cô gái thoát chấn thương đầu khi nhảy khỏi tòa nhà bốc cháy

"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.

Trưa 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ cháy nghiêm trọng tại quán lẩu ốc, bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Như VietNamNet thông tin, sáng sớm 5/12, vụ hỏa hoạn bùng phát khiến 4 người tử vong. Hai nạn nhân khác sau khi được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị, gồm chị T.T.T T (sinh năm 2004) và chị T.T.N K (sinh năm 2007).

Nạn nhân trong vụ cháy quán ăn ở TPHCM. Ảnh: BVCC

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) cho biết, sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị T. bị tổn thương phổi do hít khói với nhiều muội than trong đường thở cùng bỏng niêm mạc đường thở độ 2. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4-5 do nhảy từ trên cao xuống.

Hiện chị T. được hỗ trợ hô hấp với liệu pháp oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đờm, đồng thời được theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực đang giám sát chặt chẽ tổn thương vùng ngực và vai.

Chia sẻ về giây phút sinh tử, chị T. kể lại: "Khoảng 4h, một chị ngủ cùng phòng tôi đi vệ sinh phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương".

Trong khi đó, chị K. bị tổn thương phổi nhẹ hơn kèm bỏng đường thở độ 1, đang thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ nhiễm trùng thứ phát, chị được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị K. có thể xuất viện sớm.

"Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn, bớt hoảng loạn. Lúc đó chúng tôi đang ngủ, nghe kêu cứu thì hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Sau đó, tôi được đưa đi cấp cứu", chị K. nhớ lại.

Bác sĩ Đại cho biết bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn; muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

Các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao nên cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài.

"Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập. Trong trường hợp bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa", bác sĩ Đại nhấn mạnh.