Bộ Y tế thông tin lý do thu hồi toàn bộ mỹ phẩm MK Skincare

Bộ Y tế vừa thông tin về lý do ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm MK Skincare của Mailisa.

Công ty MK Skincare bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đã công bố do không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm, là các tài liệu kỹ thuật chi tiết về chất lượng, an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã cung cấp thông tin tới báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 vào chiều 6/12/2025.

Cụ thể, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, lý do thu hồi, đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của MK Skincare là căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố, với lý do Công ty không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF).

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025/ Nguồn moh.gov.vn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh, để ngăn ngừa tình trạng các sàn TMĐT, trang mạng xã hội tiếp tục kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương (Cục TMĐT và Kinh tế số), Bộ VHTT&DL (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) yêu cầu ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Về quản lý mỹ phẩm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết việc quản lý được thực hiện theo Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm; Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Thông tư 06/2011/TT-BYT và các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế "Doanh nghiệp công bố sản phẩm – Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm".

Cụ thể: Doanh nghiệp thông báo với cơ quan Nhà nước về việc đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm. Cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau công bố theo nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra xác suất), ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp và sản phẩm có nguy cơ cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cung cấp thông tin tới báo chí. Ảnh: Quang Phúc/nguồn moh.gov.vn

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cũng thông tin về công tác kiểm tra, thanh tra.

Theo đó, cơ chế quản lý "Doanh nghiệp công bố sản phẩm – Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm" được thực hiện theo đúng quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên. Cơ chế này tương tự quy định quản lý của EU và nhiều nước phát triển; vừa bảo đảm hội nhập quốc tế, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính, đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ do Bộ Y tế thực hiện mà còn có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương như: Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia… và UBND các tỉnh, thành phố. Trong đó: Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; lực lượng Quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh; Hải quan quản lý thông quan, xuất nhập khẩu; UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ cũng sẽ xây dựng Hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Công an, Biên phòng… trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; siết chặt quản lý kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.