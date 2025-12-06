Hà Nội

Sống Khỏe

Bộ Y tế thông tin lý do thu hồi toàn bộ mỹ phẩm MK Skincare

Bộ Y tế vừa thông tin về lý do ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm MK Skincare của Mailisa.

Bình Nguyên

Công ty MK Skincare bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đã công bố do không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm, là các tài liệu kỹ thuật chi tiết về chất lượng, an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã cung cấp thông tin tới báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 vào chiều 6/12/2025.

Cụ thể, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, lý do thu hồi, đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của MK Skincare là căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố, với lý do Công ty không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF).

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025/ Nguồn moh.gov.vn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh, để ngăn ngừa tình trạng các sàn TMĐT, trang mạng xã hội tiếp tục kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương (Cục TMĐT và Kinh tế số), Bộ VHTT&DL (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) yêu cầu ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Về quản lý mỹ phẩm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết việc quản lý được thực hiện theo Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm; Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Thông tư 06/2011/TT-BYT và các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế "Doanh nghiệp công bố sản phẩm – Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm".

Cụ thể: Doanh nghiệp thông báo với cơ quan Nhà nước về việc đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm. Cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau công bố theo nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra xác suất), ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp và sản phẩm có nguy cơ cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cung cấp thông tin tới báo chí. Ảnh: Quang Phúc/nguồn moh.gov.vn

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cũng thông tin về công tác kiểm tra, thanh tra.

Theo đó, cơ chế quản lý "Doanh nghiệp công bố sản phẩm – Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm" được thực hiện theo đúng quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên. Cơ chế này tương tự quy định quản lý của EU và nhiều nước phát triển; vừa bảo đảm hội nhập quốc tế, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính, đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ do Bộ Y tế thực hiện mà còn có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương như: Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia… và UBND các tỉnh, thành phố. Trong đó: Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; lực lượng Quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh; Hải quan quản lý thông quan, xuất nhập khẩu; UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ cũng sẽ xây dựng Hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Công an, Biên phòng… trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; siết chặt quản lý kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trước đó, chiều ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 695/ QĐ-QLD quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố; đồng thời đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare còn hạn sử dụng - doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai hay còn gọi Mailisa sở hữu.

Lý do thu hồi, theo Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Sống Khỏe

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động, khách hàng tìm ai đòi tiền?

Chủ Mailisa bị khởi tố, sản phẩm bị thu hồi, khách hàng lo lắng về việc hoàn tiền, bồi thường sau khi hệ thống thẩm mỹ viện này thông báo tạm dừng hoạt động.

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa mới đây thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2025 và gửi lời xin lỗi khách hàng. Thông báo được đưa ra khi cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến doanh nghiệp này. Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đã ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành thu hồi 162 sản phẩm của Công ty MK Skincare.

Thông tin Mailisa dừng hoạt động thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt nhiều ý kiến lo lắng, liệu có được bồi thường, hoàn tiền hay trả hàng khi đã đặt mua các dịch vụ, mỹ phẩm của hệ thống thẩm mỹ viện này.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mỹ phẩm Doctor Magic được cấp phép ra sao trước khi chủ Mailisa bị bắt?

Sau khi bà chủ Mailisa và chồng bị bắt vì buôn lậu, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về quy trình cấp phép đối với mỹ phẩm Doctor Magic trong hệ thống?

Vụ việc bà Phan Thị Mai, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội buôn lậu đã làm dấy lên những thắc mắc về quy trình cấp phép mỹ phẩm và nghi vấn chất lượng các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Mailisa, đặc biệt là mỹ phẩm Doctor Magic.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Công ty MK Skincare có tất cả 162 sản phẩm mỹ phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm từ năm 2018. Đến ngày 17/11, công ty này chỉ còn 81 số tiếp nhận của 81 sản phẩm còn hiệu lực.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bị thu hồi, sao mỹ phẩm Doctor Magic của Mailisa vẫn bán công khai?

Dù quyết định thu hồi đã có hiệu lực, trên trang web của Mailisa vẫn quảng cáo, bán mỹ phẩm Doctor Magic, vi phạm quy định về lưu hành và quảng cáo sản phẩm.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành thu hồi 162 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ sản phẩm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 27/11, trên trang web https://mailisa.com/ của Thẩm mỹ viện Mailisa, có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic vẫn được quảng cáo, bán công khai. Khách hàng có thể nhấn "mua ngay" hoặc "thêm vào giỏ hàng". Chỉ cần có nhu cầu đặt hàng bấm vào nút "mua ngay", trang web bán hàng hiện ra đơn hàng thành công với giá tiền cần thanh toán, khách hàng chỉ cần điền thông tin mua hàng và thanh toán tiền là giao dịch diễn ra thành công.

Xem chi tiết

