Thực phẩm 'vàng' giúp kiểm soát mỡ bụng, bảo vệ tim mạch

Sống Khỏe

Ăn thường xuyên các loại rau, trái cây, dầu ô liu và cá béo để giảm mỡ nội tạng, nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỡ nội tạng là loại chất béo bao quanh các cơ quan trong ổ bụng, liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tiểu đường, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch. Bên cạnh vận động đều đặn, một số thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ cơ thể giảm tích tụ mỡ nội tạng nếu được bổ sung hằng ngày. Ảnh minh họa
Các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG trong trà xanh, được ghi nhận có khả năng thúc đẩy quá trình sử dụng chất béo làm năng lượng. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhóm người uống trà xanh giàu catechin thường giảm được mỡ vùng bụng nhanh hơn so với nhóm không sử dụng. Uống 1–2 tách trà xanh mỗi ngày là thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích rõ rệt. Ảnh minh họa
Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn và lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết. Nhờ đó, cơ thể giảm tích tụ mỡ ở vùng bụng. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy phụ nữ ăn bơ đều đặn có xu hướng phân bố mỡ bụng ít hơn nhóm còn lại. Ảnh minh họa
Cá hồi, cá mòi hay cá trích là nguồn Omega-3 tự nhiên giúp tăng độ nhạy insulin và giảm tình trạng viêm – hai yếu tố liên quan chặt chẽ đến tích tụ mỡ nội tạng. Ăn cá béo 2–3 lần mỗi tuần mang lại lợi ích lớn cho hệ tim mạch và kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa
Sữa chua Hy Lạp không đường chứa lượng protein cao, giúp cơ thể xây dựng và duy trì khối cơ nạc – yếu tố quan trọng trong quá trình đốt mỡ. Hệ lợi khuẩn trong sữa chua cũng giúp cân bằng đường ruột, hỗ trợ giảm cân và giảm BMI một cách bền vững. Ảnh minh họa
Việt quất nổi bật nhờ màu xanh tím đặc trưng chứa anthocyanin – một dạng chất chống oxy hóa mạnh. Chúng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ cơ thể kiểm soát lượng mỡ nội tạng. Nhiều thí nghiệm trên động vật cho thấy việt quất còn giúp giảm mỡ gan và hạn chế tổn thương oxy hóa. Ảnh Medlatec
Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh hay cải thìa chứa nhiều chất xơ không hòa tan và chất chống oxy hóa. Chúng hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, hạn chế ăn quá mức và cải thiện tốc độ chuyển hóa. Đây là nhóm thực phẩm nên có mặt trong mọi thực đơn lành mạnh nhằm giảm mỡ nội tạng. Ảnh minh họa
Dầu ô liu nguyên chất giàu polyphenol và chất béo không bão hòa đơn, có khả năng hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả và giảm lượng mỡ tích trữ. Một số bằng chứng khoa học cho thấy việc thay thế dầu ăn thông thường bằng dầu ô liu trong 1–2 tháng có thể cải thiện cân nặng và chỉ số mỡ gan. Ảnh minh họa
