Kinh ngạc mộ cổ 2.500 năm chứa lọ trứng nguyên vẹn ở Trung Quốc

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ tìm thấy một ngôi mộ cổ với lọ trứng nguyên vẹn, mở ra khả năng nghiên cứu DNA cổ và ý nghĩa về niềm tin cuộc sống sau cái chết.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật ở thị trấn cổ thuộc tỉnh Giang Tô (Thường Châu) của Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh bất ngờ tìm thấy quần thể di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Đó là một ngôi mộ cổ ước tính có niên đại khoảng 2.500 năm tuổi. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Tuy nhiên, điều gây sốc các chuyên gia đó là chuyện họ tìm thấy có một lọ chứa đầy trứng, trong đó chỉ có một quả trứng bị vỡ, còn lại thì khá nguyên vẹn. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Những quả trứng còn lại sẽ được kiểm tra chất hữu cơ bằng thiết bị kỹ thuật hiện đại để truy tìm gốc tích. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Và chiếc lọ chứa trứng này sẽ được bảo quản trong tủ có nhiệt độ và độ ẩm ổn định để phục vụ cho việc nghiên cứu dài lâu trong tương lai. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Nhà khảo cổ học Lâm Lưu Căn cho biết, bên trong chiếc lọ sẽ được chụp X-quang và số lượng trứng đó sẽ được xác định thông qua tia X. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Lòng trắng và lòng đỏ trứng có thể đã bị hỏng, nhưng các chuyên gia hy vọng rằng, với những tiến bộ công nghệ, họ có thể lấy lại được các mô DNA cổ trong các quả trứng. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Lâm Lưu Căn còn nhận xét: "Vì vậy, người trong mộ có thể đã từng thích ăn trứng khi còn sống, và một món quà mộ phần như vậy có thể được coi là phù hợp sau khi chết. Mặt khác, trứng tạo ra những sinh linh mới. Theo quan điểm này, chiếc lọ đựng đầy trứng này có thể tượng trưng cho sự tiếp nối của cuộc sống”. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Bảo tàng Nam Kinh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#ngôi mộ #trung quốc #chôn cất #lọ trứng

