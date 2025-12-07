Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân xuất huyết dưới não hiếm gặp

Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.

Bình Nguyên

Khi đang làm việc ở công ty, chị N.T.H.H (46 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TP HCM) xuất hiện cơn đau đầu đột ngột dữ dội, toát mồ hôi, tay chân bủn rủn. Các triệu chứng nhanh chóng tiến triển thành đau đầu, cứng cổ và nôn ói nhiều lần. Mặc dù được nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau, tình trạng không cải thiện. Trên đường về nhà, bệnh nhân tiếp tục nôn ói và được đưa đến cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chụp CT và MRI khẩn để loại trừ đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả hình ảnh không ghi nhận xuất huyết não hay nhồi máu não.

Ê-kíp Đơn vị đột quỵ đã thăm khám kỹ lưỡng và nhận thấy triệu chứng lâm sàng phù hợp với xuất huyết dưới nhện - một dạng đột quỵ xuất huyết nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Đột quỵ tai biến mạch máu não là bệnh có thể gây tử vong nhanh, có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng đầu trong các bệnh lý ở hệ thần kinh

Đột quỵ tai biến mạch máu não là bệnh có thể gây tử vong nhanh, có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng đầu trong các bệnh lý ở hệ thần kinh

Đứng trước mâu thuẫn giữa triệu chứng lâm sàng rõ rệt (đau đầu dữ dội, nôn ói, gượng cổ) nhưng kết quả hình ảnh không rõ ràng, cả ê-kíp đã thống nhất chọc dịch não tủy để xác định lượng máu trong não bệnh nhân. Kết quả cho thấy dịch não tủy màu hồng đồng nhất, khẳng định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện.

Với chẩn đoán trên, bệnh nhân được tiến hành chụp CT mạch máu não (CTA) và phát hiện một túi phình kích thước 7-8 mm ở động mạch cảnh trong đoạn thông sau, nằm tại một vị trí tương đối khó quan sát, gần sàn sọ và có dấu hiệu vỡ. Các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý túi phình cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ - Phó Trưởng khoa Sọ não cột sống 2 – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM chia sẻ, đây là trường hợp đột quỵ xuất huyết hiếm gặp, trong đó hình ảnh học giai đoạn sớm không thể hiện rõ. Việc giữ vững lập luận lâm sàng và không bỏ qua triệu chứng là yếu tố giúp ê-kíp đưa ra quyết định chính xác, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các cơn đau đầu đột ngột dữ dội, buồn nôn, cứng gáy… cần đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ, xuất huyết dưới nhện xảy ra khi máu chảy vào khoang dưới nhện quanh não, thường khởi phát đột ngột và không do chấn thương.

Nguyên nhân phổ biến nhất là vỡ túi phình mạch máu não, với triệu chứng thường gặp là cơn đau đầu dữ dội kèm nôn ói, chóng mặt, cứng cổ, lơ mơ hoặc hôn mê.

Tiên lượng tử vong của xuất huyết dưới nhện rất cao. Các trường hợp nhập viện khi tri giác giảm (Glasgow từ 12 điểm trở xuống), đặc biệt kèm suy hô hấp và hôn mê sâu, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50-80% dù được điều trị tích cực.

#đột quỵ #tai biến mạch máu não #xuất huyết não #túi phình mạch #đột quỵ #phẫu thuật não

Bài liên quan

Sống Khỏe

Báo động đột quỵ não gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi

Đột quỵ não đang gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi một phần do lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều dầu mỡ, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tình trạng đột quỵ não ở người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, trong đó nhóm dưới 45 tuổi chiếm 10-15% và tiếp tục tăng. Thống kê cho thấy tỷ lệ ở người trẻ và trung niên chiếm gần một phần ba tổng số ca, với tốc độ tăng trung bình 2% mỗi năm. Nam giới có nguy cơ mắc cao gấp bốn lần so với nữ.

Theo bác sĩ Phạm Văn Cường, Khoa Can thiệp mạch thần kinh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), với đột quỵ não nhất là với người trẻ thì nguyên nhân thường do những nguyên nhân sau:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều người đột quỵ trong giờ thể dục, cách gì phòng tránh?

Tập thể thao không đúng kỹ thuật, không chuẩn bị kỹ lưỡng dễ gây chấn thương, đột quỵ. Lời khuyên từ chuyên gia giúp giảm thiểu rủi ro.

Trước đó, tháng 4/2024 tại tỉnh Đắk Lắk cũng từng xảy ra vụ nữ sinh lớp 7 ngã gục trong giờ thể dục, sau đó tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện...

Một nữ sinh 14 tuổi ở Quảng Trị trong tiết học thể dục tham gia chạy thì ngất và ngã xuống sân trường. Dù được sơ cấp cứu kịp thời nhưng em đã không qua khỏi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thói quen phổ biến vào mùa lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ

Khi thời tiết chuyển lạnh sâu, các bệnh viện thường ghi nhận số ca đột tử tăng rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi và những người có bệnh nền tim mạch.

Thống kê tại các bệnh viện ở Việt Nam cho thấy, số ca bệnh nhân đột quỵ tăng khoảng 15% – 20% vào mùa đông.

Gần đây, số ca bệnh bị đột quỵ nhập viện tăng tại nhiều bệnh viện là lời cảnh tỉnh rằng không ai được phép chủ quan - dù là người khỏe mạnh hay người đang điều trị bệnh nền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.