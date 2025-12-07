Phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân xuất huyết dưới não hiếm gặp

Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.

Khi đang làm việc ở công ty, chị N.T.H.H (46 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TP HCM) xuất hiện cơn đau đầu đột ngột dữ dội, toát mồ hôi, tay chân bủn rủn. Các triệu chứng nhanh chóng tiến triển thành đau đầu, cứng cổ và nôn ói nhiều lần. Mặc dù được nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau, tình trạng không cải thiện. Trên đường về nhà, bệnh nhân tiếp tục nôn ói và được đưa đến cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chụp CT và MRI khẩn để loại trừ đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả hình ảnh không ghi nhận xuất huyết não hay nhồi máu não.

Ê-kíp Đơn vị đột quỵ đã thăm khám kỹ lưỡng và nhận thấy triệu chứng lâm sàng phù hợp với xuất huyết dưới nhện - một dạng đột quỵ xuất huyết nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Đột quỵ tai biến mạch máu não là bệnh có thể gây tử vong nhanh, có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng đầu trong các bệnh lý ở hệ thần kinh

Đứng trước mâu thuẫn giữa triệu chứng lâm sàng rõ rệt (đau đầu dữ dội, nôn ói, gượng cổ) nhưng kết quả hình ảnh không rõ ràng, cả ê-kíp đã thống nhất chọc dịch não tủy để xác định lượng máu trong não bệnh nhân. Kết quả cho thấy dịch não tủy màu hồng đồng nhất, khẳng định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện.

Với chẩn đoán trên, bệnh nhân được tiến hành chụp CT mạch máu não (CTA) và phát hiện một túi phình kích thước 7-8 mm ở động mạch cảnh trong đoạn thông sau, nằm tại một vị trí tương đối khó quan sát, gần sàn sọ và có dấu hiệu vỡ. Các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý túi phình cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ - Phó Trưởng khoa Sọ não cột sống 2 – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM chia sẻ, đây là trường hợp đột quỵ xuất huyết hiếm gặp, trong đó hình ảnh học giai đoạn sớm không thể hiện rõ. Việc giữ vững lập luận lâm sàng và không bỏ qua triệu chứng là yếu tố giúp ê-kíp đưa ra quyết định chính xác, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các cơn đau đầu đột ngột dữ dội, buồn nôn, cứng gáy… cần đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.