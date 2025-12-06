Báo động đột quỵ não gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi

Đột quỵ não đang gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi một phần do lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều dầu mỡ, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tình trạng đột quỵ não ở người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, trong đó nhóm dưới 45 tuổi chiếm 10-15% và tiếp tục tăng. Thống kê cho thấy tỷ lệ ở người trẻ và trung niên chiếm gần một phần ba tổng số ca, với tốc độ tăng trung bình 2% mỗi năm. Nam giới có nguy cơ mắc cao gấp bốn lần so với nữ.

Theo bác sĩ Phạm Văn Cường, Khoa Can thiệp mạch thần kinh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), với đột quỵ não nhất là với người trẻ thì nguyên nhân thường do những nguyên nhân sau:

Nguyên nhân đầu tiên là do các bất thường về mạch máu não, các dị dạng mạch có thể bị vỡ ra gây xuất huyết não, hoặc tắc mạch não gây nhồi máu ở những bệnh nhân bị bệnh lý hẹp mạch não tiến triển (Moyamoya).

Nguyên nhân thứ hai là do có vấn đề về tim mạch. Nguyên nhân này trước đây ít gặp nhưng giờ hay gặp hơn, đó là do những rối loạn nhịp, hoặc bệnh lý van tim… sẽ tạo thành những huyết khối trong tim và di chuyển lên trên não gây tắc mạch và đột quỵ.

Nguyên nhân thứ ba rất đáng báo động hiện nay, đó là do những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày như những người có thói quen hút thuốc, uống rượu, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh… từ đó gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu sớm, cao huyết áp, béo phì…

Nguyên nhân thứ tư hiếm gặp hơn, có thể gặp ở những phụ nữ dùng thuốc tránh thai kéo dài, nạo hút thai, phụ nữ sau sinh... dẫn tới nguy cơ tăng đông máu và gây tắc tĩnh mạch não.

Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Ảnh minh họa/ Nguồn benhviendakhoacamkhe.vn

"Tóm lại, với đột quỵ não có 2 nhóm nguyên nhân chính, thứ nhất là những yếu tố nguy cơ không thay đổi được đó là bệnh lý tim mạch, tiểu đường, huyết áp, rối loạn chuyển hóa. Thứ hai là nhóm có thể thay đổi được đó là liên quan đến lối sống, cách sinh hoạt như hút thuốc, uống rượu, ăn quá nhiều chất béo, đồ ăn nhanh, thức khuya, lười vận động. Nhóm này các bạn trẻ mắc rất nhiều, do vậy cần phải thay đổi để phòng tránh đột quỵ não nói riêng và các bệnh lý khác nói chung”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Các chuyên gia nhấn mạnh đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người trẻ chủ động thay đổi thói quen sống: duy trì chế độ ăn khoa học, tăng vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm yếu tố nguy cơ.

Ảnh minh họa/SKĐS

Bác sĩ khuyến cáo người dân ghi nhớ quy tắc FAST để nhận biết sớm đột quỵ: Méo miệng, yếu tay chân, nói khó và gọi cấp cứu ngay lập tức. Việc đưa người bệnh đến bệnh viện trong "giờ vàng" quyết định lớn đến khả năng hồi phục và hạn chế di chứng.

Theo bác sĩ Phạm Văn Cường, giờ vàng điều trị đột quỵ tùy phương pháp sẽ ở trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tiếng. Với người bệnh đưa đến sớm trong khoảng từ 3 cho đến 4,5 tiếng khi bị đột quỵ các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để làm tan cục máu đông. Ngoài ra có một phương pháp khác là đưa dụng cụ chuyên dụng vào vùng tổn thương để lấy cục máu đông ra và chỉ định này chỉ có thời gian trong vòng 6 tiếng từ khi bị đột quỵ.

Nếu quá thời gian này thì não tổn thương rất nhiều và không có chỉ định can thiệp như đã nói trên, khi đó não cũng không có khả năng phục hồi vì khi bị tắc mạch máu não, mỗi phút trôi qua sẽ có 2 triệu tế bào não bị chết đi.