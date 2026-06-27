Bê tông Nhựa nóng Thuận Phú trúng gói thầu xây lắp 8,7 tỷ tại xã Bình Tân

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Tân vừa ký Quyết định số 146/QĐ-PKT ngày 12/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Phước Thịnh - Bình Hiếu, đoạn từ đường ĐH. Bình Tân - Phước Tân đến nhà bà Dương Thị Tú Linh. Trước đó, dự án hạ tầng giao thông này đã được phê duyệt danh mục đầu tư theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 15/05/2026 do Chủ tịch UBND xã Bình Tân ký duyệt. Đồng thời, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng được thông qua theo Quyết định số 115/QĐ-PKT ngày 18/05/2026 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Tân phê duyệt với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Điểm nhìn từ các con số trong hồ sơ thầu công khai

Hồ sơ mời thầu được công khai rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mức giá dự toán của gói thầu xây lắp được đưa ra là 8.745.457.261 đồng. Đến thời điểm mở thầu vào ngày 01/06/2026, có hai nhà thầu chính thức nộp hồ sơ dự thầu để cạnh tranh. Kết quả đánh giá cho thấy Công ty Cổ phần Bê tông Nhựa nóng Thuận Phú trúng thầu với giá 8.658.002.688 đồng. Biên độ tiết kiệm ngân sách nhà nước được ghi nhận sau khi khấu trừ chi phí đạt 87.454.573 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá thấp, đạt xấp xỉ 1% so với giá dự toán ban đầu.

Ở chiều ngược lại, nhà thầu đối thủ tham gia cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Nam Thống đã đưa ra mức giá dự thầu là 8.701.170.530 đồng. Trong quá trình xem xét hồ sơ, bên mời thầu đã phát hành Công văn số 237/PKT-ĐTXD ngày 05/06/2026 yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu đối với đơn vị này. Nhà thầu Nam Thống đã có văn bản phản hồi chính thức ngày 10/06/2026. Kết quả xếp hạng cuối cùng xác định hồ sơ của Công ty Cổ phần Bê tông Nhựa nóng Thuận Phú đứng vị trí thứ nhất nhờ có ưu thế về giá dự thầu thấp hơn, qua đó được lựa chọn ký kết hợp đồng.

Quyết định số 146/QĐ-PKT ngày 12/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Phước Thịnh - Bình Hiếu, đoạn từ đường ĐH. Bình Tân - Phước Tân đến nhà bà Dương Thị Tú Linh. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu thi công

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý đấu thầu cho thấy Công ty Cổ phần Bê tông Nhựa nóng Thuận Phú là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích tại địa phương. Doanh nghiệp có mã số thuế 3800423761, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Ấp Thuận Hải, xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 97 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao với 64 gói thầu trúng, trượt 32 gói thầu và có 1 gói thầu bị hủy bỏ. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế bao gồm cả các gói thầu liên danh đạt xấp xỉ 2.516.382.623.387 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và quản lý vốn đầu tư công

Phân tích về bối cảnh pháp lý mới cũng như tính hiệu quả kinh tế trong các gói thầu giao thông cấp xã, các chuyên gia ngành thầu đã đưa ra những ý kiến thảo luận đa chiều. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra các yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình của bên mời thầu và tính công bằng trong phân tích tài chính". Việc gói thầu thu hút được 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ hợp lệ cho thấy thông tin đã được tiếp cận rộng rãi, đáp ứng tiêu chí cạnh tranh hình thức. Tuy vậy, mức tiết kiệm xấp xỉ 1% cho ngân sách nhà nước là con số tương đối khiêm tốn đối với một dự án xây lắp hạ tầng đường liên thôn.

Dẫn chiếu đến các công tác điều hành vĩ mô của Chính phủ, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đôn đốc rất rõ việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, kiên quyết chống lãng phí". Khi biên độ tiết kiệm sau đấu thầu nằm ở phân khúc thấp, vai trò giám sát cộng đồng và kiểm soát chất lượng công trình của chủ đầu tư cần được đẩy lên mức cao nhất nhằm đảm bảo giá trị công trình tương xứng với dòng vốn bỏ ra.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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