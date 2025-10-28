Hải Phòng công khai giá tạm tính căn hộ chung cư Nhà ở xã hội Tân Phú Hưng

Ngày 28/10, Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa công khai giá bán tạm tính căn hộ chung cư Nhà ở xã hội tại Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng (phường Tân Hưng, TP Hải Phòng) đã được Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Newland và Công ty cổ phần đầu tư NHS phê duyệt giá bán tại Quyết định số 852 ngày 10/10 và được Công ty cổ phần Coninco - Thăng Long thẩm tra tại Báo cáo kết quả thẩm tra phương án giá bán nhà ở xã hội.

Theo đó, giá bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tạm tính do chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2 (giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì theo quy định).

Sở Xây dựng TP Hải Phòng nêu rõ trách nhiệm Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Newland và Công ty cổ phần đầu tư NHS.

Cụ thể, trong thời gian 180 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Newland và Công ty cổ phần đầu tư NHS có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan và gửi 1 bộ hồ sơ kiểm toán, quyết toán đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán nhà ở xã hội.

Trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán, giá thuê mua do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Chủ đầu tư không được thu tiền vượt quá 95% giá trị hợp đồng đến trước khi người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hoàn thành việc hoàn trả lại phần chênh lệch (nếu có).

Tổ chức kiểm toán, tổ chức tư vấn thẩm tra giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm toán, thẩm tra, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư, quyết định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội, triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ngày 27/10, Sở Xây dựng TP Hải Phòng cũng có văn bản 8792 thông báo 1.479 căn hộ chung cư nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương gồm 1.479 căn hộ chung cư được triển khai thực hiện tại phường Hải Tân và phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng). Chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Newland và Công ty cổ phần đầu tư NHS do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm đại diện.

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích 31.828,52m2. Trong đó, diện tích xây dựng gồm 5 tòa nhà chung cư (CT1, CT2, CT3, CT4, CT5), mỗi tòa cao 15 tầng + 1 tầng tum kỹ thuật, diện tích xây dựng khoảng 10.947,4m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 121.875m2; nhà để xe với quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.812,4m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 5.888,2m2 và các hạng mục phụ trợ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.362 tỷ đồng. Dự án được xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ vào hoạt động trong Quý II năm 2027.