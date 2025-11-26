Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao chủ trì lễ bế mạc.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Phó trưởng ban tổ chức hội thao; Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.

Hội thao quy tụ hơn 2.700 cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đến từ 46 đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trong đó, HLV, VĐV có 2.154 người: 725 sĩ quan (35%); 839 quân nhân chuyên nghiệp (40%), 39 công nhân, viên chức quốc phòng (1,5%); 540 hạ sĩ quan, binh sĩ (25%); HLV dân sự 11 người (0,5%); 368 VĐV nữ (17%).

Các đoàn tại bế mạc hội thi.

Hội thao thi đấu 4 môn thể thao: Bóng đá (bóng đá 11 người và bóng đá 7 người), bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ), cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ), quần vợt (đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Các VĐV thi đấu tại 4 địa điểm, gồm: Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (thi đấu bóng đá 11 người và bóng bàn), Trường Sĩ quan Chính trị (thi đấu bóng đá 11 người, quần vợt và cầu lông), Trường Sĩ quan Lục quân 1 (thi đấu bóng đá 11 người) và Công ty Thể thao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (thi đấu bóng đá 7 người).

Phát biểu tổng kết tại Lễ bế mạc, Thiếu tướng Trần Bá Khương cho biết, sau gần hai tuần hội thao, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành thi đấu nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình; các lực lượng tham gia Hội thao chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Ban tổ chức.

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức hội thao phát biểu tổng kết.

Vì mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng”, Hội thao đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.

Tại Hội thao, các VĐV đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất; nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Đây là kết quả hết sức phấn khởi, đánh giá thực chất công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội trong thời gian qua.

Hội thao đã trở thành dấu ấn đẹp, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục nghiên cứu, tìm ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho bộ đội, nâng cao trình độ tổ chức, điều hành công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Kết quả Hội thao cũng đã phản ánh rõ nét về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện nói chung, rèn luyện thể lực nói riêng, bảo đảm cho bộ đội luôn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế mạc, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện nâng cao thể lực.

Tiếp tục nghiên cứu xác định nội dung, đề xuất giải pháp sát thực, giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội; duy trì và đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, nhà trường; nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan tỏa hình ảnh, thành tích, kết quả của mỗi tập thể, cá nhân đã đạt được trong Hội thao; phát huy tốt vai trò, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của cán bộ, huấn luyện viên. Qua đó, nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đã và chưa đạt được, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới...

Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức và bảo đảm tổ chức hội thao nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Quang cảnh lễ bế mạc hội thao.

Trao cờ khen tặng các đoàn tham dự.