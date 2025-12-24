Lục quân Mỹ ra mắt tiểu đoàn pháo binh răn đe tại châu Âu

Lục quân Mỹ đã thành lập một tiểu đoàn pháo binh với khí tài hùng hậu nhằm cung cấp cho các chỉ huy ở châu Âu những lựa chọn mới về tấn công tầm xa và răn đe.

Bộ Tư lệnh Pháo binh của Lục quân Mỹ vừa thành lập một đơn vị pháo binh mới đảm nhận các nhiệm vụ tấn công răn đe đặc biệt ở châu Âu.

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh dã chiến 12 đã được thành lập dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh pháo binh đa nhiệm 56, Đây được xem là động thái đánh dấu “một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa liên tục của Quân đội và việc mở rộng khả năng hỏa lực tầm xa tại Chiến trường châu Âu”.

Quân nhân thuộc tiểu đoàn pháo binh răn đe châu Âu trong buổi lễ thành lập.

Mặc dù về mặt hành chính, đơn vị mới này trực thuộc Sư đoàn Mountain số 10 tại Fort Drum ở New York, nhưng lại nằm dưới sự kiểm soát hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm đa năng số 2, thuộc Bộ Tư lệnh pháo binh đa nhiêm số 56 - Châu Âu.

Thông cáo báo chí cho biết việc kích hoạt này "tái giới thiệu một tiểu đoàn hỏa lực chính xác tầm xa hiện đại", đồng thời nhấn mạnh rằng đối với chiến trường châu Âu, "điều này có nghĩa là tầm bắn xa hơn, nhiều lựa chọn linh hoạt hơn và các công cụ bổ sung để răn đe hoặc ứng phó trong một môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng".

Mỹ luân chuyển hỏa lực tầm xa đến Đức như một phần của kế hoạch răn đe pháo binh tại châu Âu.

Tiểu đoàn này gồm hơn 500 binh sĩ và được trang bị Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao, gọi tắt là HIMARS, theo thông tin từ Lục quân. HIMARS là hệ thống phóng tên lửa đa nòng gắn trên xe tải, có khả năng bắn tên lửa dẫn đường chính xác đến khoảng cách 186 dặm (khoảng 400 km), tùy thuộc vào loại đạn dược, theo nhà sản xuất hệ thống, Lockheed Martin.

Đơn vị này cũng được trang bị hệ thống Khả năng Tầm trung (MRC), được thiết kế để tấn công ở khoảng cách xa hơn nữa.

Đại tá Jeffrey Pickler, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, cho biết trong thông cáo báo chí rằng việc kích hoạt lực lượng này tượng trưng cho “cam kết về sự sẵn sàng, đổi mới và đối với các đồng minh và đối tác của chúng ta ở nước ngoài”.

Hàng loạt khẩu đội Himars đã được đưa đến châu Âu trước đó cho việc thành lập đơn vị mới.

Việc thành lập đơn vị này gắn liền với quyết định năm 2024 của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, trong đó kêu gọi luân chuyển các khí tài hỏa lực tầm xa đến Đức vào năm 2026 như một bước chuẩn bị cho việc đóng quân thường trực các lực lượng này ở châu Âu.

"Khi được phát triển hoàn thiện, các đơn vị hỏa lực tầm xa thông thường này sẽ bao gồm tên lửa SM-6 và Tomahawk, cùng các loại vũ khí siêu thanh đang trong giai đoạn phát triển, có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các hệ thống hỏa lực đặt trên đất liền hiện có ở châu Âu", tuyên bố của Nhà Trắng hồi tháng 7 năm 2024 cho biết.

Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi đã không trả lời yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm có thể bắt đầu triển khai quân đội và tên lửa vào thứ Hai.

Việc thành lập đơn vị này là một phần của Sáng kiến ​​Chuyển đổi Quân đội, một nỗ lực nhằm định hình lại cơ cấu lực lượng.