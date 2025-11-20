Hội chợ kết nối giao thương thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào

Hội chợ là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Sáng 20/11, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở thủ đô Vientiane, Lào.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các bộ, ngành hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời có truyền thống bang giao, hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đã và đang chứng kiến những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, trong đó, chứa đựng cả những nguy cơ, thách thức xen lẫn những cơ hội mới, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, được thể hiện rõ nét, toàn diện trên các mặt như: Kinh tế, thương mại, văn hóa, chính trị, quốc phòng…

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, từ đầu năm đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, hội hữu nghị của hai nước đã tích cực hưởng ứng sự kiện kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong mọi lĩnh vực. Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn cấp cao, huấn luyện diễn tập chung đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ, giao lưu biên giới, giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác…

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu khai mạc hội chợ.

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 là một trong những hoạt động chính trị - xã hội có quy mô lớn, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025). Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Quân đội Việt Nam nói riêng có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào, doanh nghiệp quân đội Lào, phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và khu vực ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng hội chợ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng và thắt chặt thêm mối đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam - Lào.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào.

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Vongsone Inpanphim bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025; tin tưởng Hội chợ sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách; trao 30 bộ máy tính và 10 bộ máy in tặng các cơ quan của Bộ Quốc phòng Lào; biểu dương một số đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tại Lào.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 diễn ra từ ngày 20/11 đến 23/11, tại Trung tâm Lao Itecc, thủ đô Vientiane. Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô khoảng 150 gian hàng, trong đó Khu gian hàng Việt Nam có quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 60 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như: Dệt may, da giày, đồ nhựa, nông-lâm-thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện tử, cơ khí, hóa chất... Bên cạnh đó cũng có các gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hội chợ kết nối giao thương thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào

Các đại biểu tham quan những gian hàng hội chợ tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng tranh Đông Hồ cho Thượng tướng Vongsone Inpanphim.

Trong khuôn khổ của Hội chợ còn diễn ra các hoạt động như: Giới thiệu, trưng bày các hình ảnh, hiện vật về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, quảng bá văn hóa Việt Nam; các hội thảo kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến; hoạt động biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa Việt-Lào.