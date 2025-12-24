Hà Nội

Quân sự

Ai Cập ký hợp đồng mua UAV tấn công WJ-700 của Trung Quốc

Ai Cập mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc, ký hợp đồng mua UAV tấn công WJ-700 nhằm nâng cao năng lực phòng không trong khu vực.

Nguyễn Cúc
Máy bay không người lái tấn công tầm xa WJ-700 của Trung Quốc
Máy bay không người lái tấn công tầm xa WJ-700 của Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Ai Cập được cho là đã ký hợp đồng mua máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa WJ-700 của Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Cairo và Bắc Kinh, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo các nguồn tin quân sự địa phương và Trung Quốc, thỏa thuận được ký vào tháng 6/2025, đưa Ai Cập trở thành quốc gia nước ngoài thứ hai vận hành WJ-700, sau Algeria. Đây được xem là một trong những thương vụ UAV tấn công đáng chú ý nhất của Ai Cập trong những năm gần đây.

article-694822eaf29a22-46536939.jpg
Ai Cập trở thành quốc gia nước ngoài thứ hai vận hành WJ-700, sau Algeria.

WJ-700 là UAV sử dụng động cơ phản lực, có thời gian bay liên tục lên tới 20 giờ khi mang vũ khí, thuộc nhóm những máy bay không người lái có tốc độ cao hàng đầu thế giới hiện nay. Dòng UAV này có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm các tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác, tên lửa chống radar CM-102, cùng các tên lửa chống hạm C-701 và C-705, giúp tăng cường đáng kể năng lực tấn công chính xác và chế áp hệ thống phòng không đối phương.

Trước đó, vào đầu năm 2025, Ai Cập được cho là đã mua hệ thống phòng không tầm xa HQ-9B của Trung Quốc, tạo nền tảng mới cho mạng lưới phòng không vốn bị đánh giá là còn hạn chế. Động thái này được nhận định có thể mang lại tác động quan trọng đối với cán cân sức mạnh trên không giữa Ai Cập và các đối thủ tiềm tàng trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng, những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng gia tăng giữa Ai Cập với một số quốc gia và các đối tác khu vực của phương Tây, đang thúc đẩy Cairo tìm kiếm các giải pháp quân sự đa dạng hơn, trong đó có việc mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tác chiến trên không.

article-69482319c48f60-38582228.jpg
Ai Cập đang tìm kiếm các giải pháp quân sự đa dạng hơn, trong đó có việc mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tác chiến trên không.

Trong bối cảnh lực lượng tiêm kích Ai Cập vẫn chủ yếu dựa vào các phiên bản F-16 đã lạc hậu và bị hạn chế về khả năng sử dụng vũ khí hiện đại, việc bổ sung UAV tấn công tiên tiến như WJ-700 được đánh giá là giải pháp giúp nâng cao năng lực tác chiến trong ngắn hạn. Một số ý kiến cho rằng, thương vụ này cũng có thể mở đường cho các hợp đồng lớn hơn, bao gồm khả năng mua tiêm kích J-10C của Trung Quốc trong tương lai.

Việc Ai Cập từng bước đa dạng hóa nguồn cung khí tài quân sự diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây được cho là vẫn duy trì nhiều hạn chế đối với trang bị quân sự bán cho Cairo. Trước tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, việc tăng cường năng lực tác chiến trên không được xem là yêu cầu cấp thiết đối với quốc gia Bắc Phi này.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/egypt-orders-chinese-wj700-j10c
