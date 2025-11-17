Hơn 2.200 vận động viên tham gia Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025

Ngày 17/11, Hội thao thể dục thể thao toàn quân 2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 2.693 vận động, cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị Quân đội.

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) toàn quân năm 2025. Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao dự và chủ trì lễ khai mạc.

Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức hội thao; Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Các đại biểu tham dự hội thao. Ảnh: Trà Khánh

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 16 - 25/11, có 46 đoàn với tổng quân số 2.693 người tham dự, trong đó có 230 huấn luyện viên, 2.193 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại Hội thao gồm: bóng đá nam (thi đấu 11 người và thi đấu 7 người); cầu lông (5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ); bóng bàn (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ); quần vợt (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực ban tổ chức hội thao nhấn mạnh, TDTT Quân sự là nội dung trọng yếu trong huấn luyện chiến đấu - giáo dục đào tạo, góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thể lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Trà Khánh

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thể thao quốc gia, phong trào TDTT trong Quân đội phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, chất lượng tốt. Công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực bộ đội được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm; hoạt động thi đấu thể thao được tổ chức có nền nếp; vận động viên thể thao thành tích cao thi đấu giành được nhiều thứ hạng cao tại các giải trong nước, quốc tế.

“Hội thao TDTT toàn quân năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đòi hỏi các cấp ủy chỉ huy nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kết quả đạt được của tập thể, cá nhân tại hội thao năm nay là cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao, đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, hiểu biết, kinh nghiệm thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe bộ đội trong toàn quân”, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng nhấn mạnh.

Các đoàn vận động viên tham dự hội thao. Ảnh: Trà Khánh

Thay mặt các trọng tài tuyên thệ, Trung tá Nguyễn Quốc Hội, trọng tài môn bóng bàn khẳng định, lực lượng trọng tài sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu khách quan, trung thực, công bằng, văn minh, góp phần vào sự thành công của Hội thao.

Đại diện các vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao, Thiếu tá Phạm Hoàng Danh (vận động viên Quân khu 7, môn Cầu lông) tuyên thệ: Các vận động viên sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ, quy định của Ban Tổ chức và quyết định của trọng tài; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu giành thành tích cao nhất.

Thiếu tá Phạm Hoàng Danh đại diện các vận động viên tham gia hội thao tuyên thệ. Ảnh: Trà Khánh