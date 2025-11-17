Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Hơn 2.200 vận động viên tham gia Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025

Ngày 17/11, Hội thao thể dục thể thao toàn quân 2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 2.693 vận động, cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị Quân đội.

Trà Khánh

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) toàn quân năm 2025. Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao dự và chủ trì lễ khai mạc.

Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức hội thao; Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

kto-tr_img-5960.jpg
Các đại biểu tham dự hội thao. Ảnh: Trà Khánh

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 16 - 25/11, có 46 đoàn với tổng quân số 2.693 người tham dự, trong đó có 230 huấn luyện viên, 2.193 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại Hội thao gồm: bóng đá nam (thi đấu 11 người và thi đấu 7 người); cầu lông (5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ); bóng bàn (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ); quần vợt (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực ban tổ chức hội thao nhấn mạnh, TDTT Quân sự là nội dung trọng yếu trong huấn luyện chiến đấu - giáo dục đào tạo, góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thể lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

kto-tr_img-6008.jpg
Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Trà Khánh

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thể thao quốc gia, phong trào TDTT trong Quân đội phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, chất lượng tốt. Công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực bộ đội được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm; hoạt động thi đấu thể thao được tổ chức có nền nếp; vận động viên thể thao thành tích cao thi đấu giành được nhiều thứ hạng cao tại các giải trong nước, quốc tế.

“Hội thao TDTT toàn quân năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đòi hỏi các cấp ủy chỉ huy nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kết quả đạt được của tập thể, cá nhân tại hội thao năm nay là cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao, đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, hiểu biết, kinh nghiệm thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe bộ đội trong toàn quân”, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng nhấn mạnh.

kto-tr_img-5841.jpg
kto-tr_img-5875.jpg
Các đoàn vận động viên tham dự hội thao. Ảnh: Trà Khánh

Thay mặt các trọng tài tuyên thệ, Trung tá Nguyễn Quốc Hội, trọng tài môn bóng bàn khẳng định, lực lượng trọng tài sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu khách quan, trung thực, công bằng, văn minh, góp phần vào sự thành công của Hội thao.

Đại diện các vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao, Thiếu tá Phạm Hoàng Danh (vận động viên Quân khu 7, môn Cầu lông) tuyên thệ: Các vận động viên sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ, quy định của Ban Tổ chức và quyết định của trọng tài; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu giành thành tích cao nhất.

kto-tr_img-6024.jpg
Thiếu tá Phạm Hoàng Danh đại diện các vận động viên tham gia hội thao tuyên thệ. Ảnh: Trà Khánh

Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 / 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 / 22/12/2025). Hội thao là dịp để đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân.

#Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025 #Quân đội #Hội thao Thể dục thể thao toàn quân #thể dục thể thao quân đội

Bài liên quan

Quân sự

Đề xuất phụ cấp 550% lương hiện hưởng thu hút nhân tài vào quân đội

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, hợp tác thực hiện nhiệm vụ đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó Bộ Quốc phòng cũng thực hiện lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.

Xem chi tiết

Quân sự

Khai mạc Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về GGHB Liên hợp quốc 2025

Sáng 11/11, Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về GGHB Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức.

Các đại biểu dự khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Các đại biểu dự khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; cán bộ Đại sứ quán và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng đội ngũ nhà giáo trong Quân đội

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, đã có thư gửi tới các thế hệ nhà giáo trong Quân đội những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Trong suốt chặng đường phát triển của đất nước, Đảng ta luôn quan tâm sâu sắc và khẳng định tầm quan trọng, vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới