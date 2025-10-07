Hà Nội

Thế giới

Bé gái 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 20

Một bé gái 4 tuổi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 20 của một tòa chung cư.

An An (Theo FPJ)

Theo trang Free Press Journal, vụ việc kinh hoàng đã gây chấn động khắp khu dân cư ở Hồ Nam, Trung Quốc, vào ngày 16/9. Khi đó, bé gái vô tình trượt khỏi cửa sổ căn hộ trên tầng 20 của tòa chung cư nhưng may mắn là bé rơi xuống mái che mưa của tầng 13.

Nghe thấy tiếng động, bà Wu, một cư dân sống ở tầng 14, vội vã chạy ra ban công và phát hiện đứa trẻ trong tình thế nguy hiểm.

begai.png
Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa tầng 13 chung cư. Ảnh: X/MSNews.

Ngay lập tức, bà Wu nắm chặt tay bé gái và bảo con trai mình gọi cứu hộ. Lực lượng cứu hộ có mặt nhanh chóng và đưa bé gái đến nơi an toàn. Bé gái chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trong khi bà Wu bị bầm tím ở tay.

Chính quyền địa phương đã khen ngợi sự nhanh trí và dũng cảm của bà Wu, tặng bà giấy khen cùng 5.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, bà Wu từ chối nhận tiền thưởng, nói rằng bà chỉ làm những gì mà bất kỳ người nào cũng nên làm.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân đảm bảo an toàn ở khu vực cửa sổ và ban công, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Trong một trường hợp tương tự gần đây tại Hà Nam, Trung Quốc, một bé trai đã được người đi đường giải cứu trên tầng 2 của một tòa nhà sau khi rơi xuống từ tầng 5.

