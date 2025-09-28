Bé gái 'mộng du' tử vong sau khi rơi từ tầng 5

Một bé gái 4 tuổi, được cho là bị mộng du, đã tử vong sau khi rơi xuống từ ban công tầng 5 của ngôi nhà ở Costa Blanca, Tây Ban Nha.

Daily Mail đưa tin ngày 16/9, bé gái 4 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện ở Alicante sau cú ngã thương tâm lúc 5 giờ sáng ngày 7/9 tại một chung cư ở khu nghỉ dưỡng Calpe gần đó.

Được biết, bố mẹ em không có nhà vào thời điểm đó, chị gái 15 tuổi của bé được giao nhiệm vụ chăm sóc em gái 4 tuổi và em trai 1 tuổi.

Bé gái qua đời tại một bệnh viện ở Alicante, Costa Blanca, sau cú ngã thương tâm lúc 5 giờ sáng tại một khu chung cư ở khu nghỉ dưỡng Calpe gần đó (ảnh). Ảnh: Shutterstock.

Sau sự việc, cha mẹ bé được cho là đã đưa con đến một trung tâm y tế địa phương trước khi bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Alicante trong tình trạng nguy kịch. Bé gái qua đời 5 ngày sau đó do vết thương quá nặng.

Nguồn tin cảnh sát ngày 16/9 cho biết, các nhà điều tra kết luận cái chết của bé là do tai nạn. Theo hãng tin Tây Ban Nha Informacion, bé từng bị mộng du.

Theo báo cáo, bé gái 4 tuổi đã trèo qua lan can ban công chung cư ở khu nghỉ dưỡng Calpe trước khi mất thăng bằng và rơi xuống đất.

Hôm 15/9, một em nhỏ 20 ngày tuổi cũng thiệt mạng tại cùng khu nghỉ dưỡng này sau khi bị một chiếc ô tô mất lái đâm trúng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đuối nước ở trẻ em: Hiểm họa từ ao làng, sông suối