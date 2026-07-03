Cụ bà 88 tuổi nhiễm trùng toàn thân vì sốt mò từ vết đốt nhỏ

Một cụ bà 88 tuổi ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với biểu hiện mệt nhiều, choáng váng, ăn uống kém. Trong quá trình theo dõi, bà xuất hiện sốt cao kèm các dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân.

Khai thác bệnh sử cho thấy, vài ngày trước khi khởi phát bệnh, người phụ nữ này có ra vườn dọn dẹp cây cối. Trong quá trình khám toàn thân, các bác sĩ phát hiện một vết loét đóng vảy đen nằm dưới nếp vú trái của người bệnh.

Từ dấu hiệu này kết hợp với tình trạng sốt cao và hội chứng nhiễm trùng, các bác sĩ nhanh chóng xác định người bệnh mắc sốt mò và chỉ định điều trị kháng sinh đặc hiệu bằng doxycycline.

Sau vài ngày điều trị, người bệnh hết sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống trở lại, các chỉ số ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Nốt đốt đặc trưng của sốt mò - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Hữu Bảng, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, sốt mò có thể gặp ở nhiều địa phương, đặc biệt tại những nơi có cây cỏ, bụi rậm và môi trường nóng ẩm.

Người dân có nguy cơ mắc bệnh sau khi bị ấu trùng mò đốt trong quá trình làm ruộng, làm vườn, phát cỏ, đi rừng hoặc tiếp xúc với bụi rậm.

Điều khiến bệnh dễ bị bỏ sót là các triệu chứng ban đầu khá mơ hồ. Người bệnh thường sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ thể, mệt lả, ho, rối loạn tiêu hóa, nổi hạch hoặc phát ban. Những biểu hiện này rất dễ nhầm với nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Trong khi đó, vết loét - dấu hiệu đặc trưng của sốt mò - lại thường xuất hiện ở các vị trí kín như nách, bẹn, nếp vú, thắt lưng hoặc rốn nên người bệnh không để ý, thậm chí nhân viên y tế cũng có thể bỏ sót nếu không khám toàn thân.

Bác sĩ thăm khám hỏi người bệnh - Ảnh BVCC

Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng thuốc, người bệnh thường đáp ứng rất tốt. Ngược lại, chẩn đoán muộn có thể gây tổn thương phổi, gan, thận, hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến suy đa tạng và tử vong.