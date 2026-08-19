Củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới ở Tuyên Quang

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn, đặc biệt tại 17 xã biên giới.

Ngày 19/8, đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền" (Đề án 1219) tại tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh biên giới thuộc Quân khu 2 và các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Trà Khánh.

Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1219 trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền" tại tỉnh Tuyên Quang được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc; củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tuyên Quang là tỉnh biên giới phía bắc có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển xã hội. Riêng địa bàn khu vực biên giới tỉnh có 17 xã biên giới với gần 278 km đường biên giới. Thực hiện Đề án 1219, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan thường trực đề án tham mưu xây dựng triển khai đề án với mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Nội dung phương thức thông tin tuyên truyền từng bước được đổi mới. Phát huy hiệu quả thông tin cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc củng cố thế trận lòng dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quang cảnh hội nghị kiểm tra. Ảnh: Trà Khánh.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong thực hiện đề án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả như thành lập ban chỉ đạo 1219 tại cơ sở, xây dựng các sản phẩm truyền thông số, tài liệu tuyên truyền phù hợp với địa bàn biên giới.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Đỗ Duy Chinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai Đề án 1219 của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua. Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1219.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả Đề án 1219, Đại tá Đỗ Duy Chinh cho biết, việc kiểm tra nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện

"Những nội dung cần bổ sung, đoàn công tác sẽ tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh để Đề án 1219 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực đúng như mục đích yêu cầu khi xây dựng", Đại tá Đỗ Duy Chinh cho biết.