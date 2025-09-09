Hà Nội

Xã hội

Bắt 'nữ quái' Hải Phòng tham ô tài sản sau 27 năm trốn truy nã

Nguyễn Thị Kim Oanh bị truy nã về tội tham ô tài sản, trốn truy nã tại Lào 27 năm vừa bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Hải Ninh

Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh điều tra - CATP Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1957, trú tại số 25/72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, nay thuộc phường Lê Chân, TP Hải Phòng) sau 27 năm lẩn trốn về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa".

999.jpg
Nguyễn Thị Kim Oanh bị bắt giữ và di lý đối tượng từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về Việt Nam

​Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyên (Hải Phòng) gửi công văn báo cáo CATP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại các phòng giao dịch Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Máy Chai đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất.

Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Thị Kim Oanh đã cấu kết với các bị can khác dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác.

Hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng, ảnh hưởng uy tín ngành tín dụng và gây bức xúc trong dư luận thời điểm bấy giờ.

Nguyễn Thị Kim Oanh bỏ trốn ngay khi hành vi bị phát hiện, ngày 1/7/1998, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định truy nã.

Trong suốt nhiều năm, mặc dù thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu danh tính và sử dụng giấy tờ giả mang họ tên, quốc tịch Lào để sinh sống tại Lào, Nguyễn Thị Kim Oanh vẫn luôn nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Phòng An ninh điều tra - CATP Hải Phòng.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã xác định chính xác: Oanh đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Ngày 5/9, Phòng An ninh điều tra đã trao đổi thông tin, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về trụ sở Phòng An ninh điều tra - CATP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Oanh thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.

Vụ việc tiếp tục được Phòng An ninh điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

