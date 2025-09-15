Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Giả mạo trong công tác.

Ngày 15/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan đã ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Được biết, ông Trần Văn Thức, sinh năm 1969, trước khi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, ông từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Trước đó, nhiều giáo viên và Hiệu trưởng đã bị khởi tố liên quan công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Sai phạm trong công tác tuyển sinh xảy ra trong thời gian ông Trần Văn Thức làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

