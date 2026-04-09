Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghịch bật lửa, nhóm trẻ vô tình thiêu rụi nhà rông

Một nhóm trẻ rủ nhau đến nhà rông chơi, một cháu nhặt được bật lửa còn gas rồi nghịch khiến lửa bén vào mái tranh, thiêu rụi toàn bộ nhà rông ở Quảng Ngãi.

Tuệ Minh

Chiều 8/4, ông Nguyễn Minh Vương – Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an địa phương đã có báo cáo xác minh ban đầu về vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm trẻ em đến nhà rông nghịch dại bật lửa gây ra.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 15h ngày 7/4, một nhóm trẻ trong thôn Đăk Tiêng Klah rủ nhau đến nhà rông để vui chơi.

Trên đường đi, một em nhặt được chiếc bật lửa vẫn còn gas. Khi đến nơi, trong lúc nô đùa, em này đã bật lửa, tia lửa bén vào mái tranh của nhà rông gây cháy.

1000031127.jpg
Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị thiêu rụi trong ngày 7/4.

Khi lửa bùng lên, các em hoảng sợ bỏ chạy. Do mái nhà rông lợp tranh khô, lửa nhanh chóng lan rộng chỉ trong vài phút, dẫn đến cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn công trình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục.

“UBND xã đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại cũng như các yếu tố liên quan để xử lý vụ việc một cách thấu đáo,” ông Vương cho biết.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na, với khung gỗ và mái tranh. Lần thay mái gần nhất vào năm 2015. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, hội họp của người dân trong thôn.

1000031128.jpg
Nhà rông lúc còn nguyên trạng.

Trước đó, chiều 8/2, một vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi nhà rông của người Ba Na tại làng Kon Brăp Ju (xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi). Ngọn lửa bùng phát từ khu vực mái, nhanh chóng lan rộng do công trình làm bằng vật liệu dễ cháy như tre, gỗ, tranh.

Dù người dân và lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa, đám cháy vẫn không thể khống chế. Toàn bộ nhà rông lớn bậc nhất của cộng đồng người Ba Na tại Quảng Ngãi bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng để lại mất mát lớn về không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

>> Mời quý độc giả xem video: Vẻ đẹp của nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah trước khi bị lửa thiêu rụi.
Xã hội

Gia Lai phá dỡ công trình nhà rông bê tông hóa tại làng Ia Gri

Sáng 13/10, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị liên quan phá dỡ công trình nhà rông bê tông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

Tại hiện trường, công tác tháo dỡ tiến hành khẩn trương, có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Một máy xúc cùng công nhân được huy động tham gia phá dỡ. Việc tháo dỡ này nhằm trả lại nguyên trạng cho khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

p1.jpg
Sáng 13/10, việc phá dỡ nhà rông " bê tông hóa" được tiến hành.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới