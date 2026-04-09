Người phụ nữ Phú Thọ đoàn tụ gia đình sau hơn 30 năm thất lạc

Sau hơn ba thập kỷ mất liên lạc khi sinh sống ở nước ngoài, một phụ nữ đã tìm lại được gia đình tại Phú Thọ nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 3/4, Công an xã Hiền Quan tiếp nhận đề nghị của chị N.T.K.D về việc hỗ trợ tìm kiếm thân nhân. Người phụ nữ xuất trình hộ chiếu do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cấp và cho biết rời quê từ năm 1988, đến năm 1991 sang Trung Quốc sinh sống.

Chị N.T.K.D đoàn tụ với gia đình sau hơn 30 năm xa cách.

Trong thời gian ở nước ngoài, chị không có giấy tờ hợp lệ về xuất nhập cảnh và cư trú nên không được phía Trung Quốc chấp thuận lưu trú. Sau đó, chị được Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ cấp hộ chiếu để trở về nước. Khi về Việt Nam, chị chỉ còn nhớ mang máng quê quán ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ (cũ).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiền Quan tổ chức xác minh, rà soát dữ liệu dân cư và đối chiếu hồ sơ lưu trữ qua nhiều thời kỳ.

Do thông tin ban đầu hạn chế, quá trình xác minh được thực hiện thận trọng nhằm tránh nhầm lẫn.

Sau thời gian xác minh, lực lượng chức năng xác định được thân nhân của chị D. đang sinh sống trên địa bàn xã. Gia đình được mời đến trụ sở công an để nhận người thân.

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong không khí xúc động, đánh dấu sự trở về của người con xa quê sau hơn 30 năm lưu lạc.

Từ vụ việc, Công an xã Hiền Quan khuyến cáo người dân chấp hành quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, không xuất cảnh trái phép. Khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, sinh sống, cần thực hiện đầy đủ thủ tục để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chủ xe dầu có bắt buộc ký cam kết khi đăng kiểm khí thải theo quy định mới từ ngày 1/3/2026 không?