Xã hội

Bắt quả tang đối tượng đang mang bán cá thể cu li thuộc nhóm IB

Công an xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) bắt quả tang đối tượng mang theo cá thể cu li nhỏ (loại động vật quý hiếm nhóm IB) đã chết với mục đích bán trái phép kiếm lời.

Hải Ninh

Ngày 14/8, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ việc cho biết, khoảng 12h50 ngày 6/8, tại khu đô thị Toàn Gia 2, xã Kẻ Sặt, lực lượng Công an xã Kẻ Sặt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Trần Quốc Bảo (SN 2004, trú tại KDC Phú Lương, phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng).

78888.jpg
Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, Công an xã Kẻ Sặt đã bắt quả tang Bảo đang mang theo một cá thể cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus /Nycticebus pygmaeus) đã chết, trọng lượng 400g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Kẻ Sặt đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

#Cu li quý hiếm #bảo vệ động vật #Hải Phòng #bắt giữ tội phạm #động vật nhóm IB

