Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nóng kẻ cướp điện thoại ở Hà Tĩnh

Đến một cửa hàng điện thoại ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), nam thanh niên vờ hỏi mua điện thoại iPhone 14 Promax, rồi lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở đã cướp giật, bỏ chạy.

Hạo Nhiên

Ngày 16/8, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt nóng đối tượng Nguyễn Đức Bình để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 13h10 ngày 16/8, Công an xã Đức Thọ nhận tin báo của anh Trần Ngọc Sơn (SN 1994, trú TDP 8, xã Đức Thọ) về việc có nam thanh niên đến cửa hàng anh hỏi mua điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax.

b8b2d19e-c5f7-4dee-b8e5-3e3cc5d4dd1e.jpg
Đối tượng Nguyễn Đức Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Nhân lúc nhân viên sơ suất, nam thanh niên đã cầm điện thoại nhanh chân phóng xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Thọ đã triển khai lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng gây án.

Đến 15h cùng ngày, Công an xã Đức Thọ xác định nghi phạm là Nguyễn Đức Bình (SN 2005, trú thôn 3, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), nên đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Tứ Mỹ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Cướp giật #điện thoại #Công an xã Đức Thọ #Hà Tĩnh #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Đến nhà chị chồng chơi, "tiện tay" trộm tiền, vàng để tiêu xài

Với cáo buộc tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Thị Hoa bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Ngày 15/8, Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tổ dân phố 11, xã Hương Khê) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 1/2024, Nguyễn Thị Hoa một mình điều khiển xe mô tô mang BKS 38P1-529.33 đến ở lại nhà chị Lê Thị Tám (SN 1984, trú tại thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, nay là thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn). Chị Tám là chị gái của chồng Hoa.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng trộm bò của người dân ở Lâm Đồng

Sau gần 24 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trộm bò, thu hồi nguyên vẹn tài sản trả lại cho người bị hại.

Ngày 15/8, thông tin từ Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, Công an xã Hàm Thuận Nam tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.B.T (SN 1979, thường trú tại thôn Minh Tiến) về việc gia đình chị bị mất một con bò trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm đối tượng rủ nhau gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm tài sản

Các đối tượng trên khai nhận do cần tiền để tiêu sài cá nhân nên đã cùng nảy sinh ý định đi tìm ô tô đập vỡ kính trộm tài sản bên trong.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn.

capture-2083.png
Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới