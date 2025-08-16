Bắt nóng kẻ cướp điện thoại ở Hà Tĩnh

Đến một cửa hàng điện thoại ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), nam thanh niên vờ hỏi mua điện thoại iPhone 14 Promax, rồi lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở đã cướp giật, bỏ chạy.

Ngày 16/8, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt nóng đối tượng Nguyễn Đức Bình để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 13h10 ngày 16/8, Công an xã Đức Thọ nhận tin báo của anh Trần Ngọc Sơn (SN 1994, trú TDP 8, xã Đức Thọ) về việc có nam thanh niên đến cửa hàng anh hỏi mua điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax.

Đối tượng Nguyễn Đức Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Nhân lúc nhân viên sơ suất, nam thanh niên đã cầm điện thoại nhanh chân phóng xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Thọ đã triển khai lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng gây án.

Đến 15h cùng ngày, Công an xã Đức Thọ xác định nghi phạm là Nguyễn Đức Bình (SN 2005, trú thôn 3, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), nên đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Tứ Mỹ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.