Xã hội

Nhóm đối tượng rủ nhau gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm tài sản

Các đối tượng trên khai nhận do cần tiền để tiêu sài cá nhân nên đã cùng nảy sinh ý định đi tìm ô tô đập vỡ kính trộm tài sản bên trong.

Gia Đạt

Ngày 15/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn.

capture-2083.png
Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 6/7, thực hiện kế hoạch tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phát hiện đối tượng nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tại chỗ đối tượng khai tên là Ly Seo Phái (SN 2008, thường trú tại xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai) và đang đi trên địa bàn phường Võ Cường tìm các phương tiện ô tô có tài sản trên xe để đập kính lấy tài sản. Quá trình đấu tranh mở rộng Công an phường Võ Cường triệu tập và làm rõ thêm 4 đối tượng khác trong nhóm gồm: Sùng Seo Hồng (SN 2009); Ma Hoàng Phúc (SN 2009); Sùng Quang Vinh (SN 2008) và Thào Thiên Páo (SN 2011), đều thường trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang thuê trọ tại khu phố Giang Liêu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng trên khai nhận do cần tiền để tiêu sài nên đã cùng nảy sinh ý định đi quanh khu vực địa bàn tỉnh Bắc Ninh để tìm xem xe ô tô nào có để tài sản trên xe thì sẽ phá kính để trộm cắp tài sản và có sự phân công rõ ràng từng người khi tiến hành. Số tiền sau khi trộm cắp được sẽ chia cho nhau mỗi người một phần, một phần để trả tiền trọ, ăn ở chung, còn tài sản là đồ vật thì sẽ mang đi bán. Phương tiện sử dụng để đi trộm cắp là xe mô tô không mang biển số.

Các đối tượng khai nhận gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản trên các địa bàn phường Võ Cường, Vũ Ninh; Kinh Bắc; Hạp Lĩnh (tỉnh Bắc Ninh). Cơ quan Công an cung thu giữ vật chứng từ các đối tượng trên gồm: 1 kìm bằng kim loại; 1 cờ lê 12mm bằng kim loại; 3 xe máy Wave không lắp biển kiểm soát; 1 búa đập kính ô tô; 1 bút từ phá kính ô tô.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, xác định hành vi các đối tượng trên có dấu hiệu "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản" quy định tại Điều 173, Điều 178 Bộ luật Hình sự. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Ly Seo Phái; Ma Hoàng Phúc; Sùng Quang Vinh và sau đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng để điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
