Xã hội

Bắt 2 đối tượng trộm bò của người dân ở Lâm Đồng

Sau gần 24 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trộm bò, thu hồi nguyên vẹn tài sản trả lại cho người bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 15/8, thông tin từ Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, Công an xã Hàm Thuận Nam tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.B.T (SN 1979, thường trú tại thôn Minh Tiến) về việc gia đình chị bị mất một con bò trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngay lập tức, Công an xã Hàm Thuận Nam đã tiến hành thu thập thông tin, rà soát các mối quan hệ, điểm thu mua, buôn bán gia súc trên địa bàn và khu vực lân cận.

8.png
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến 23h cùng ngày, cơ quan Công an xác định người mua con bò của chị T. là anh Đ.P.Đ (SN 1974, thường trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Qua thông tin ông Đ. cung cấp, lực lượng Công an xác định nghi phạm là Trần Quốc Khánh (SN 2006 thường trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) nên đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Xuân Hương Đà Lạt.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Thiệt tại xã Hàm Thuận Nam.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
