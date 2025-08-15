Hà Nội

Xã hội

Đến nhà chị chồng chơi, "tiện tay" trộm tiền, vàng để tiêu xài

Với cáo buộc tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Thị Hoa bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 15/8, Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tổ dân phố 11, xã Hương Khê) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 1/2024, Nguyễn Thị Hoa một mình điều khiển xe mô tô mang BKS 38P1-529.33 đến ở lại nhà chị Lê Thị Tám (SN 1984, trú tại thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, nay là thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn). Chị Tám là chị gái của chồng Hoa.

Quá trình ở nhà chị Tám, Hoa biết được chị Tám có tài sản cất giấu ở trong nhà nên nảy sinh ý định lấy trộm tài sản để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

image.jpg
Nguyễn Thị Hoa tại phiên toà.

Những ngày sau đó, Nguyễn Thị Hoa lợi dụng lúc chị Tám đang làm việc ở ki-ốt phía trước nhà nên lén vào phòng ngủ của gia đình, lấy trộm số tiền 106.000.000 đồng, 1 chiếc nhẫn vàng loại 24k (khối lượng 3 chỉ, trị giá 20.570.000 đồng) và 1 đôi bông tai vàng loại 18k (khối lượng 1 chỉ, trị giá 4.903.000 đồng). Tổng trị giá tài sản là 131.473.000 đồng.

Sau khi trộm được số tài sản nói trên, Nguyễn Thị Hoa đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài hết.

Đến ngày 19/1/2025, chị Lê Thị Tám trình báo sự việc đến cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn. Ngày 20/1/2025, Nguyễn Thị Hoa đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa mức án 42 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

