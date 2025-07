Bắt nhóm đối tượng khai thác đất trái phép ở Gia Lai

Ngày 20/7, thông tin từ UBND xã Xuân An (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ khai thác đất trái phép xảy ra trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, rạng sáng 19/7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Xuân An đã phát hiện và bắt quả tang hoạt động khai thác đất trái phép có quy mô lớn diễn ra tại khu vực núi thuộc thôn Xuân An (xã Xuân An).

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép. Ảnh: NQ

Tại hiện trường, tài xế điều khiển máy đào và xe tải không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến hoạt động khai thác đất.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa các phương tiện vi phạm về trụ sở UBND xã để tạm giữ, gồm: 2 xe tải chở đất, 1 xe tải không có đất và một máy đào đang hoạt động tại hiện trường.

Được biết, khu vực khai thác đất trái phép nằm trên thửa đất do ông L.T T. (trú tại xã Xuân An) đứng tên sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.