Bắt nhóm đối tượng đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Hội Thịnh đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, trú tại thôn Bảo Ninh, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến và nơi thực hiện vụ trộm.