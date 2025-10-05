Bất ngờ chiếc lông vũ quý hiếm, giá trị gấp 40 lần vàng

Với mức giá 28.000 USD, chiếc lông vũ này có giá trị gấp 40 lần vàng tính theo trọng lượng.

Theo Business Insider, một chiếc lông vũ của loài chim đã tuyệt chủng được bán đấu giá tại New Zealand vào tháng 5/2024 với giá khoảng 46.521 đô la New Zealand, tương đương khoảng 28.000 USD (hơn 700 triệu đồng), khiến nó trở thành chiếc lông vũ đắt nhất từng được bán trên toàn thế giới.

Theo tờ New Zealand Geographic, lông vũ của chim Huia, một loài chim biết hót có nguồn gốc từ Đảo Bắc của New Zealand, là vật linh thiêng đối với người Māori và chỉ được các tù trưởng ưu tú đeo.

Tuy nhiên, loài chim này đã tuyệt chủng hơn một thế kỷ, lần cuối cùng người ta nhìn thấy chim Huia là vào năm 1907.

Chiếc lông vũ giá hơn 700 triệu đồng. Ảnh: Business Insider

Theo tờ The Guardian, mức giá 28.000 USD khiến chiếc lông vũ này giá trị hơn vàng tính theo trọng lượng. Thời điểm bán đấu giá, vàng có giá khoảng 77 USD một gam ở New Zealand, và lông vũ Huia nặng 9 gam giá 3.153 USD một gam.

Theo tiết lộ, cả người bán lẫn người mua sợi lông vũ đắt nhất thế giới đều là người New Zealand. Chính phủ New Zealand không muốn chiếc lông vũ này bị bán ra nước ngoài bởi nó được xem như bảo vật quốc gia.

Vào năm 2010, một chiếc lông Huia khác đã được bán với giá khoảng 4.400 USD.

Huia là loài chim mở quạ lớn nhất ở New Zealand. Chúng sở hữu bộ lông đen bóng, phần lông đuôi dài, cuối đuôi có chóp trắng.

Người Maori bản xứ của New Zealand coi chim Hua là loài vật thiêng liêng. Trong văn hóa Maori của New Zealand, lông chim Huia thường được các chức sắc đội lên đầu và việc tặng chúng được coi là một nghi thức tối cao. Người Maori từng đổi lông chim huia lấy hàng hóa có giá trị hoặc làm quà tặng, thể hiện tình bạn, lòng tôn trọng.

Đến thế kỷ 19, chim Huia lâm vào tình trạng nguy cấp khi bị người Maori và châu Âu săn lùng ráo riết để lấy da cho các hãng thời trang, nhà sưu tầm. Xu hướng đội mũ lông chim cũng khiến nhu cầu về lông vũ của loài này tăng vọt.