Kinh doanh

Tách cà phê đắt nhất thế giới gần 18 triệu đồng ngon cỡ nào?

Một quán cà phê ở Dubai vừa lập kỷ lục thế giới cho tách cà phê đắt nhất từng được phục vụ, với giá 680 USD (tương đương gần 18 triệu đồng).

Hoàng Minh (theo Odditycentral)

Theo Odditycentral, Roasters – một quán cà phê sang trọng với 4 chi nhánh tại Dubai và 11 chi nhánh trên khắp UAE, đã được ghi nhận vào Sách Kỷ lục Guinness cho hạng mục “tách cà phê đắt nhất thế giới”.

Ngày 13/9, tại địa điểm chính của công ty trên đại lộ Downtown Dubai, nhân viên của Roasters đã pha chế bằng phương pháp V60, rót thủ công vào chiếc ly pha lê Edo Kiriko được chế tác tinh xảo từ Nhật Bản, nổi tiếng với hoa văn tuyệt đẹp. Ly cà phê đặc biệt này được pha chế từ hạt cà phê Geisha Panama cực hiếm, thu hoạch tại nông trại Hacienda La Esmeralda nổi tiếng thế giới ở Panama. Tách cà phê còn được phục vụ kèm một miếng tiramisu và kem sô cô la có hương vị từ chính loại hạt Geisha này.

ca-phe1.jpg
Tách cà phê đắt nhất thế giới giá gần 18 triệu đồng. Ảnh: Odditycentral

Trước đó, Roasters gây chấn động ngành cà phê toàn cầu khi chi 604.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng) để mua toàn bộ lô 20 kg cà phê Geisha rửa từ Hacienda La Esmeralda trong phiên đấu giá Best of Panama 2025. Thành công trong việc lập kỷ lục Guinness lần này đã củng cố thêm danh tiếng của Roasters như một điểm đến xa xỉ dành cho tín đồ cà phê.

Cà phê Geisha quý hiếm, nổi bật với hương hoa, trái cây và cam quýt, là tâm điểm của sự kiện lập kỷ lục. Một barista chuyên nghiệp đã chuẩn bị ngay tại bàn bằng ấm kiểm soát nhiệt độ và phễu lọc V60. Vị khách bí ẩn – người sẵn sàng chi 2.500 dirham (khoảng gần 18 triệu đồng) để thưởng thức tách cà phê đắt nhất thế giới được cung cấp thẻ thông tin về quá trình pha chế và nguồn gốc của hạt Geisha, như một phần của trải nghiệm đặc biệt.

ca-phe2.jpg
Danh tính vị khách thưởng thức tách cà phê đắt đỏ này không được tiết lộ. Ảnh: Odditycentral

Danh tính của vị khách không được công khai, nhưng sự kiện được Roasters quảng bá mạnh mẽ trong chiến dịch truyền thông. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Konstantin Harbuz cho biết, việc Guinness công nhận kỷ lục “là sự tôn vinh cho nỗ lực của đội ngũ và phản ánh vị thế ngày càng lớn mạnh của Dubai như một điểm đến cho những trải nghiệm cà phê đỉnh cao”.

