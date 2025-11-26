Bắt nam thanh niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Hưng Yên

Mở rộng điều tra vụ án, Nghiêm Đắc Quang ngoài việc trộm cắp tài sản tại thôn Giang, xã Lương Bằng còn tiến hành 6 vụ trộm cắp tài sản khác.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, Công an xã Lương Bằng nhận được tin báo của anh T.V.L, SN: 1984, trú tại thôn Giang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên về việc tối ngày 15 rạng sáng ngày 16/11/2025 gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 10.000.000 đồng.

Đối tượng Nghiêm Đắc Quang thực nghiệm quá trình gây án.

Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an xã Lương Bằng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lương Bằng đã kịp thời xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nghiêm Đắc Quang, SN: 1994, trú tại thôn Quang Yên – xã Tiên Tiến – tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nghiêm Đắc Quang để điều tra, làm rõ. Mở rộng điều tra vụ án, Công an xã Lương Bằng còn xác định Nghiêm Đắc Quang ngoài việc trộm cắp tài sản tại thôn Giang, xã Lương Bằng còn tiến hành 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã và 2 vụ trộm cắp tài sản tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an xã đã thu hồi được một số tài sản liên quan, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

