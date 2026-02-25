Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt xoá ổ nhóm cướp giật tài sản ở An Giang

Nhóm đối tượng dùng súng uy hiếp nữ du khách, cướp chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động và 2 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 25/2, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ đối với 02 đối tượng Ngô Chí Hòa (SN 1997) và Trần Nhựt Chơn (SN 2003) về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.A.K (SN 2008) và N.Đ.H (SN 2010 cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Núi Cấm về vụ “Cướp tài sản” xảy ra khoảng 06h30 cùng ngày tại khu vực hồ Tà Lọt, ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm.

Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ đi du lịch bị nhóm đối tượng khống chế bằng vật nghi là súng, cướp túi xách bên trong có điện thoại di động và 2 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

8dd968bd8b7e05205c6f-2.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, sử dụng vũ khí, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét nóng.

Đến tối 23/2, lực lượng Công an đã bắt 4 đối tượng, gồm: Ngô Chí Hòa Trần Nhựt Chơn, N.A.K và N.Đ.H (cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp, đã bàn bạc mua súng bắn đạn bi và mang theo dao để cướp tài sản người đi đường và du khách nhằm có tiền tiêu xài, mua ma túy.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp tại xã Núi Cấm còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn tỉnh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định phát luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Cướp giật #tài sản #Công an #An Giang #du khách #người dân

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nóng 'nữ quái' cướp giật tài sản ở Vĩnh Long

Sau khi điều khiển xe máy áp sát con mồi, đối tượng Lê Thị Hoa (tỉnh Vĩnh Long) đã cướp giật nhiều tài sản, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 3/2, thông tin từ Công an xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Hoa (sinh năm 1974, cư trú ấp Đại An, xã Chợ Lách) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 24/01, Công an xã Chợ Lách tiếp nhận tin báo từ bà Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1948, thường trú ấp Long Hoà, xã Chợ Lách) về việc bị một đối tượng nữ lạ mặt điều khiển xe máy cướp giật 1,5 triệu đồng và 01 điện thoại di động iPhone trên tuyến Quốc lộ 57 thuộc ấp Long Hiệp, xã Chợ Lách.

Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng cướp giật tài sản tại ngân hàng ở Lào Cai đang điều trị tâm thần

Theo điều tra, đây là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và hiện đang điều trị bệnh tâm thần vừa được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2/2/2026.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hồi 16h50, ngày 4/2/2026, tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, 1 nam thanh niên (không mang theo hung khí, vũ khí) đi vào quầy giao dịch, lợi dụng lúc đông người và sơ hở của nhân viên ngân hàng, đối tượng đã thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch lấy 1 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy.

gen-h-h1-592383.jpg
Đối tượng bị bắt giữ ngay sau vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng ở Vĩnh Long 'sa lưới'

Lợi dụng đêm tối, đường vắng, đối tượng Từ Chí Phát (TP HCM) đã gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 4/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Từ Chí Phát (SN 1997, trú phường An Đông, TP HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/01, Từ Chí Phát điều khiển xe máy từ TP HCM về các tỉnh miền Tây, với mục đích tìm người đeo vàng để cướp giật. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Tân Lược (trên Quốc lộ 54), phát hiện bà N.T.K.N (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang đeo dây chuyền vàng, Phát áp sát, giật đứt sợi dây rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.