Triệt xoá ổ nhóm cướp giật tài sản ở An Giang

Nhóm đối tượng dùng súng uy hiếp nữ du khách, cướp chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động và 2 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 25/2, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ đối với 02 đối tượng Ngô Chí Hòa (SN 1997) và Trần Nhựt Chơn (SN 2003) về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.A.K (SN 2008) và N.Đ.H (SN 2010 cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Núi Cấm về vụ “Cướp tài sản” xảy ra khoảng 06h30 cùng ngày tại khu vực hồ Tà Lọt, ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm.

Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ đi du lịch bị nhóm đối tượng khống chế bằng vật nghi là súng, cướp túi xách bên trong có điện thoại di động và 2 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, sử dụng vũ khí, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét nóng.

Đến tối 23/2, lực lượng Công an đã bắt 4 đối tượng, gồm: Ngô Chí Hòa Trần Nhựt Chơn, N.A.K và N.Đ.H (cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp, đã bàn bạc mua súng bắn đạn bi và mang theo dao để cướp tài sản người đi đường và du khách nhằm có tiền tiêu xài, mua ma túy.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp tại xã Núi Cấm còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn tỉnh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định phát luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.