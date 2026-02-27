Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng

Theo đơn trình báo, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu và đang truy tìm.

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang giải quyết đơn tố giác Nguyễn Hồng Hải (SN 1982; thường trú tại tổ dân phố 29, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hồng Hải.

Theo đơn trình báo, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0985721626), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

