Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cá lóc giàu dinh dưỡng nhưng chuyên gia cảnh báo 4 nhóm người hạn chế ăn

Sống Khỏe

Cá lóc giàu dinh dưỡng nhưng chuyên gia cảnh báo 4 nhóm người hạn chế ăn

Dù giàu protein và vitamin, cá lóc cần hạn chế với người mắc bệnh gout, gan, thận hoặc dị ứng để tránh rủi ro sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cá lóc, còn gọi là cá quả ở miền Bắc và cá chuối ở miền Trung, là loại cá nước ngọt phổ biến, được ưa chuộng nhờ thịt chắc, thơm và giàu dinh dưỡng. Không chỉ xuất hiện trong ẩm thực thường ngày, cá lóc còn được xem là món ăn bồi bổ, thường dùng cho người mới ốm dậy hoặc cần phục hồi sức khỏe. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Cá lóc, còn gọi là cá quả ở miền Bắc và cá chuối ở miền Trung, là loại cá nước ngọt phổ biến, được ưa chuộng nhờ thịt chắc, thơm và giàu dinh dưỡng. Không chỉ xuất hiện trong ẩm thực thường ngày, cá lóc còn được xem là món ăn bồi bổ, thường dùng cho người mới ốm dậy hoặc cần phục hồi sức khỏe. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ (Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cơ sở 3), trong y học cổ truyền, cá lóc có tên là “lệ ngư”. Thịt cá chứa lượng protein cao, cùng lipid, sắt và các vitamin nhóm B như B2, PP những vi chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ (Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cơ sở 3), trong y học cổ truyền, cá lóc có tên là “lệ ngư”. Thịt cá chứa lượng protein cao, cùng lipid, sắt và các vitamin nhóm B như B2, PP những vi chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Tuy nhiên, dù giàu dinh dưỡng, cá lóc không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh gout được khuyến cáo nên hạn chế sử dụng bởi cá lóc chứa purin chất khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric, làm tăng nguy cơ bùng phát cơn đau gút. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Tuy nhiên, dù giàu dinh dưỡng, cá lóc không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh gout được khuyến cáo nên hạn chế sử dụng bởi cá lóc chứa purin chất khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric, làm tăng nguy cơ bùng phát cơn đau gút. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Tương tự, người mắc bệnh gan hoặc thận cũng cần thận trọng, bởi hàm lượng protein cao trong cá có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho các cơ quan này, từ đó khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Tương tự, người mắc bệnh gan hoặc thận cũng cần thận trọng, bởi hàm lượng protein cao trong cá có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho các cơ quan này, từ đó khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Ngoài ra, những người có cơ địa dị ứng hải sản cũng nên cân nhắc khi ăn cá lóc. Protein trong cá có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người, với các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, ngứa, rối loạn tiêu hóa hoặc phù nề. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Ngoài ra, những người có cơ địa dị ứng hải sản cũng nên cân nhắc khi ăn cá lóc. Protein trong cá có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người, với các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, ngứa, rối loạn tiêu hóa hoặc phù nề. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Người có hệ tiêu hóa yếu, thường xuyên đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón cũng được khuyến cáo hạn chế ăn cá lóc vì hàm lượng đạm cao có thể khiến triệu chứng nặng hơn. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Người có hệ tiêu hóa yếu, thường xuyên đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón cũng được khuyến cáo hạn chế ăn cá lóc vì hàm lượng đạm cao có thể khiến triệu chứng nặng hơn. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn, chuyên gia khuyến nghị không nên ăn quá khoảng 340g cá lóc đã nấu chín mỗi tuần, bởi cá có tính lạnh, dùng nhiều dễ gây đau bụng. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn, chuyên gia khuyến nghị không nên ăn quá khoảng 340g cá lóc đã nấu chín mỗi tuần, bởi cá có tính lạnh, dùng nhiều dễ gây đau bụng. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Cá cần được nấu chín kỹ, tránh ăn sống hoặc tái vì có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe. Khi chế biến, nên ưu tiên các phương pháp làm chín hoàn toàn như kho, nấu canh hoặc hấp kỹ. Người ăn cũng cần chú ý xương cá vì cá lóc có nhiều xương nhỏ, dễ gây hóc nếu ăn vội. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Cá cần được nấu chín kỹ, tránh ăn sống hoặc tái vì có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe. Khi chế biến, nên ưu tiên các phương pháp làm chín hoàn toàn như kho, nấu canh hoặc hấp kỹ. Người ăn cũng cần chú ý xương cá vì cá lóc có nhiều xương nhỏ, dễ gây hóc nếu ăn vội. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Khi chọn mua, nên ưu tiên cá còn tươi với thân thon dài, thịt chắc, kích thước vừa phải. Việc lựa chọn nguyên liệu đảm bảo chất lượng không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Khi chọn mua, nên ưu tiên cá còn tươi với thân thon dài, thịt chắc, kích thước vừa phải. Việc lựa chọn nguyên liệu đảm bảo chất lượng không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Dù là món ăn dân dã, giàu dinh dưỡng, cá lóc vẫn cần được sử dụng đúng cách và phù hợp với thể trạng từng người. Hiểu rõ cơ thể mình và ăn uống điều độ sẽ giúp tận dụng lợi ích của thực phẩm này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Dù là món ăn dân dã, giàu dinh dưỡng, cá lóc vẫn cần được sử dụng đúng cách và phù hợp với thể trạng từng người. Hiểu rõ cơ thể mình và ăn uống điều độ sẽ giúp tận dụng lợi ích của thực phẩm này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chế độ ăn cá lóc phù hợp #Lợi ích dinh dưỡng cá lóc #Nguy cơ sức khỏe từ cá lóc #Lời khuyên tiêu thụ cá lóc an toàn #Chọn mua và chế biến cá lóc đúng cách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT