Xã hội

Xử phạt trường hợp thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

H.C.A sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Gia Đạt

Ngày 27/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Suối Hai vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết có thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

10.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Suối Hai phát hiện trường hợp ông H.C.A (SN 1975; HKTT: xã Suối Hai, TP Hà Nội) sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quá trình làm việc, ông H.C.A đã nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Ngày 26/2/2026, Công an xã Suối Hai đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông H.C.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
