Bắt hai đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy ở Nghệ An

Từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Hà Nhật Anh và Cao Viết H. đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nghệ An trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 26/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Nhật Anh và Cao Viết H. về tội trộm cắp tài sản.

Qua nắm tình hình, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) phát hiện trên địa bàn thời gian gần đây có một số nhóm đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển vào ban đêm và rạng sáng.

Tiến hành điều tra, Công an phường Vinh Lộc làm rõ 2 đối tượng Hà Nhật Anh (SN 2003) và Cao Viết H. (SN 2009) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hà Nhật Anh và Cao Viết H. về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng thường hoạt động tại các khu vực như quán Internet, quán bida, các khu vực chung cư, nhà dân trên địa bàn và các vùng phụ cận.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường mặc áo chống nắng che kín người, đeo khẩu trang, điều khiển phương tiện không gắn biển số và lợi dụng thời gian vào ban đêm, rạng sáng, vắng người qua lại dùng vam phá khóa, trộm cắp tài sản.

Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, móc nối với các đối tượng khác để tẩu tán tài sản, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 17/7, Công an phường Vinh Lộc chủ trì, phối hợp Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng Hà Nhật Anh và Cao Viết H. về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 3 chiếc xe máy cùng các vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, Hà Nhật Anh và Cao Viết H. nghiện game, ăn chơi lêu lổng, đã bỏ học. Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng đã cấu kết, bàn bạc lợi dụng sơ hở, bất cẩn của người dân, bảo vệ để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Hà Nhật Anh và Cao Viết H. đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Vinh (cũ), trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

