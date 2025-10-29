Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép qua Cao Bằng

Ngày 29/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” vừa được phát hiện trên địa bàn.

Từ trái qua phải, các đối tượng Hà Văn Giang, Triệu Đức Thông và Nông Đức Mạnh tại cơ quan An ninh điều tra.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 20 phút ngày 15/10/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km66+800 Quốc lộ 4A, thuộc xóm Tục Ngã, xã Đông Khê, tổ công tác của Công an xã Đông Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 97B-007.93 do Lục Trần Hiệp (sinh năm 1986), trú tại thôn 4, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên điều khiển có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang và đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã để điều tra, làm rõ.

Ngày 16/10, Công an xã Đông Khê đã bàn giao hồ sơ, tài liệu, người và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra đã đấu tranh với đối tượng Lục Trần Hiệp, mở rộng vụ án và phối hợp với Công an xã Phục Hòa bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép gồm: Hà Văn Giang (sinh năm 1997), Nông Đức Mạnh (sinh năm 1999), Triệu Đức Thông (sinh năm 1995), Trương Vi Trung (sinh năm 1999) và Hoàng Văn Minh (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Phục Hòa.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

