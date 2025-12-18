Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, tình cảm cá nhân, do thiếu kiềm chế, các thanh thiếu niên đã lựa chọn cách hành xử bạo lực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Gia Đạt

Ngày 18/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Lương đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nhật Lâm (SN 2007; trú tại: xã Yên Nghĩa, TP. Hà Nội) nghi ngờ T.P.T (SN 2007; trú tại: phường Phú Lương, TP. Hà Nội) đã ném mắm tôm vào khu vực quán hàng của mình.

download.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 01h40 ngày 10/12/2025, nhóm của Lâm gồm Phan Huy Nam (SN 2006), Nguyễn Văn Toàn (SN 2007), Nguyễn Văn Anh Tú (SN 2007) cùng trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội và N.M.T (SN 2008; trú tại xã Hưng Đạo, TP. Hà Nội mang theo hung khí tìm đến quán nhà T.P.T ở tổ 2 phường Phú Lương.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát, Nam cầm dao chém vào tay T.P.T gây thương tích. Sau đó các đối tượng bỏ đi, còn T.P.T được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Phú Lương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

