Xã hội

Mâu thuẫn tại quán bida, nam thanh niên bị đánh tử vong

Do mâu thuẫn khi đánh bida, 2 nam thanh niên ở Quảng Trị đã lao vào đánh nhau khiến một người tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ một nam thanh niên tử vong sau khi xảy ra đánh nhau tại một quán bida trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/12, P.A.Q (SN 2008) và N.A.B.C (SN 2007, cùng trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) xảy ra mâu thuẫn tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn.

beautyplus-image-enhancer-1765250631060-1765250649475337926086.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai lao vào xô xát. Trong lúc đánh nhau, Q. bất ngờ ngã gục trên bàn bida, rồi nằm bất động.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Dù được điều trị tích cực, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

