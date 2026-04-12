Bắt giữ đối tượng trộm 30 lượng vàng ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Trọng Nghĩa (Đồng Tháp) đã đột nhập lấy trộm 30 lượng vàng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 12/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của của anh N.H.N (phường Cai Lậy) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ 02 đối tượng, gồm: Trần Trọng Nghĩa, (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN: 2007, cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) và mời làm việc 04 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Trần Trọng Nghĩa khai nhận lợi dụng việc anh N sơ hở trong việc quản lý tài sản nên đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999. Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha nhiều lần đem toàn bộ số vàng đã trộm bán được khoảng 03 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.