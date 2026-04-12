Bắt giữ đối tượng trộm 30 lượng vàng ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Trọng Nghĩa (Đồng Tháp) đã đột nhập lấy trộm 30 lượng vàng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 12/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của của anh N.H.N (phường Cai Lậy) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ 02 đối tượng, gồm: Trần Trọng Nghĩa, (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN: 2007, cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) và mời làm việc 04 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Trần Trọng Nghĩa khai nhận lợi dụng việc anh N sơ hở trong việc quản lý tài sản nên đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999. Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha nhiều lần đem toàn bộ số vàng đã trộm bán được khoảng 03 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.
Bài liên quan

Xã hội

Tóm gọn 'đạo chích' trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Thanh Duy (TP Cần Thơ) đã đột nhập lấy trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng.

Ngày 24/1, trang thông tin Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Long Tuyền vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Duy (SN 2004, cư trú tại phường Long Tuyền) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/12/2025, Công an phường Long Tuyền nhận được trình báo của một công dân thường trú tại khu vực Bình Thường A, (phường Long Tuyền) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản tại nhà riêng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Ninh bắt tên 'đạo chích' chuyên trộm gà và lợn giống của dân

Công an xã Tân Yên (Bắc Ninh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giang trộm cắp gà, lợn giống của người dân trên địa bàn.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Tân Yên (Bắc Ninh) đã liên tiếp điều tra, làm rõ và khám phá thành công nhiều vụ trộm cắp, bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Cụ thể, Công an xã đã làm rõ vụ Trần Văn Thịnh (sinh năm 1981, trú thôn Nguộn, xã Tân Yên) trộm cắp 01 ví da chứa 2,5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân tại nhà thuốc Long Châu ngày 26/12/2025; đối tượng đã ra đầu thú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ để điều tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn 'đạo chích' trộm nhiều nữ trang đắt tiền ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Minh Sang (tỉnh Đồng Tháp) đã đột nhập, lấy trộm nhiều nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn.

Ngày 06/01, thông tin từ Công an xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Sang (SN 1996) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 05/01, một người phụ nữ đến trụ sở Công an xã Hội Cư trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều nữ trang bằng vàng và 80 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính trên 400 triệu đồng.

Xem chi tiết

