Xã hội

Tóm gọn 'đạo chích' trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Thanh Duy (TP Cần Thơ) đã đột nhập lấy trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 24/1, trang thông tin Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Long Tuyền vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Duy (SN 2004, cư trú tại phường Long Tuyền) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/12/2025, Công an phường Long Tuyền nhận được trình báo của một công dân thường trú tại khu vực Bình Thường A, (phường Long Tuyền) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản tại nhà riêng.

image-20260124145559-1.png
Đối tượng Trần Thanh Duy tại cơ quan Công an.

Theo nội dung trình báo, vào khoảng 5h ngày 20/12, gia đình người bị hại rời khỏi nhà để đi làm ăn, có khóa cửa cẩn thận. Đến khoảng 12h cùng ngày, khi trở về, người bị hại phát hiện cửa sau bị cạy phá, tủ quần áo bị lục tung và nhiều tài sản có giá trị bị lấy trộm.

Ngay lập tức, Công an phường Long Tuyền đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét đối tượng nghi vấn.

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định Trần Thanh Duy là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Trần Thanh Duy khai nhận, sau khi lấy trộm 01 lượng vàng nữ trang 24K, 1,4 lượng vàng nữ trang 18K và 5.000.000 đồng tiền mặt, đối tượng đã mang bán tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Ninh Kiều với tổng giá trị tài sản hơn 290 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
