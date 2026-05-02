Bắt giữ đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 16.000 viên ma túy qua biên giới, đối tượng H.V.B (xã Tân Lập) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 2/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một nam thanh niên vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy dạng tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h55 ngày 01/5, Công an xã Tân Lập cùng các lực lượng liên quan phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 74AH-027.99 có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

H.V.B cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được 16.000 viên nén ma túy có màu hồng và màu xanh.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai nhận tên H.V.B (25 tuổi, trú tại Bản Cồn, xã Tân Lập) và số viên nén trên là ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.