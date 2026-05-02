Bắt giữ đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 16.000 viên ma túy qua biên giới, đối tượng H.V.B (xã Tân Lập) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 2/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một nam thanh niên vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy dạng tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h55 ngày 01/5, Công an xã Tân Lập cùng các lực lượng liên quan phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 74AH-027.99 có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

H.V.B cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được 16.000 viên nén ma túy có màu hồng và màu xanh.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai nhận tên H.V.B (25 tuổi, trú tại Bản Cồn, xã Tân Lập) và số viên nén trên là ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xã hội

Khởi tố đối tượng vận chuyển hàng cấm qua biên giới ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển vảy tê tê Java, mật kỳ đà, mỏ chim hồng hoàng… qua biên giới, Phạm Văn Hoan đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (SN: 1969, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, ngày 03/10/2025, Phạm Văn Hoan đang vận chuyển hàng hóa (trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăn, mật kỳ đà, mật trăn, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối….) từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp với sông Cổ Chiên, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) thì bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang.

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Tiền Giang (TP Cần Thơ) đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26/4, thông tin từ Công an phường Vĩnh Tế (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Đặng Tiền Giang (SN: 1988, cư trú xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ) giả làm Shipper để vận chuyển 1.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, tại khu vực tổ 01, khóm Cây Châm, Tổ công tác Công an phường Vĩnh Tế phát hiện Đặng Tiền Giang điều khiển xe mô tô BKS: 67E1-207.10, phía sau chở thùng hàng giống người giao hàng, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Xã hội

Buôn bán "cái chết trắng", 8 bị cáo lĩnh hơn 100 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhóm đối tượng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt hơn 100 năm tù giam.

Ngày 17/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng trú tại TP Huế.

Theo bản cáo trạng, đây là vụ án ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với sự tham gia của nhiều đối tượng, hình thành đường dây mua bán ma túy hoạt động tinh vi, liên tỉnh, đưa lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào địa bàn TP Huế tiêu thụ.

