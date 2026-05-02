Đột kích trường gà “di động”, bắt giữ 17 con bạc ở Vĩnh Long

Khi hàng chục con bạc đang say máu sát phạt, cổ vũ cho cuộc tỷ thí giữa các chú gà thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 2/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá 01 tụ điểm đá gà, bắt 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, trưa 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Bình Phước tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 01 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà với mục đích được, thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Phước Lợi, xã Bình Phước.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan Công an bắt 17 đối tượng, thu giữ gần 36 triệu đồng, 04 con gà trống, 04 cựa kim loại, 14 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.