Người dân hớn hở đón "mưa vàng" đủ... thấm đất

Xã hội

Người dân hớn hở đón "mưa vàng" đủ... thấm đất

Dù chỉ là cơn mưa nhỏ đủ thấm đất, thế nhưng người dân Nam Bộ vô cùng háo hức khi cảm nhận nhiệt độ giảm sâu sau những ngày nắng nóng khủng khiếp.

Xuân Danh
Từ đầu giờ chiều, bầu trời khu vực Nam Bộ nói chung và TP HCM mây đen bao phủ...
Từ đầu giờ chiều, bầu trời khu vực Nam Bộ nói chung và TP HCM mây đen bao phủ...
Ngay sau đó nhiều khu vực phía Tây và Đông TP HCM cũng như các khu vực lân cận như thành phố Đồng Nai, Bình Dương (cũ)... trời bắt đầu đổ mưa.
Ngay sau đó nhiều khu vực phía Tây và Đông TP HCM cũng như các khu vực lân cận như thành phố Đồng Nai, Bình Dương (cũ)... trời bắt đầu đổ mưa.
Tuy cơn mưa nhỏ đủ thấm đất, thế nhưng người dân Nam Bộ vô cùng háo hức khi cảm nhận nhiệt độ giảm sâu sau những ngày nắng nóng khủng khiếp.
Tuy cơn mưa nhỏ đủ thấm đất, thế nhưng người dân Nam Bộ vô cùng háo hức khi cảm nhận nhiệt độ giảm sâu sau những ngày nắng nóng khủng khiếp.
Một số người đi đường không mang theo áo mưa phải vào mái hiên nhà dân trú, số khác dừng xe bên đường để mặc áo mưa. Tuy mưa nhẹ nhưng kéo khoảng 10 phút nên một số tuyến đường đã bị ướt.
Một số người đi đường không mang theo áo mưa phải vào mái hiên nhà dân trú, số khác dừng xe bên đường để mặc áo mưa. Tuy mưa nhẹ nhưng kéo khoảng 10 phút nên một số tuyến đường đã bị ướt.
“Mấy tháng rồi mới thấy trời mưa. Đây là cơn mưa mà tôi và mọi người đều mong chờ. Mưa đã ướt đường, tôi trông mưa to hơn nữa để giảm nắng nóng”, anh Phạm Linh ngụ phường Bình Tân chia sẻ.
“Mấy tháng rồi mới thấy trời mưa. Đây là cơn mưa mà tôi và mọi người đều mong chờ. Mưa đã ướt đường, tôi trông mưa to hơn nữa để giảm nắng nóng”, anh Phạm Linh ngụ phường Bình Tân chia sẻ.
“Những ngày qua, mỗi khi ra đường phải bịt kín mặt mũi trong cái nắng nóng, oi bức. Chưa hết, đêm lại bị tra tấn bởi nhiệt độ oi hầm phải bật máy lạnh liên tục”, chị Lê Phương ngụ phường Bình Trị Đông nói và cho biết cơn mưa chiều nay đã xua tan cái nắng nóng, thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều.
“Những ngày qua, mỗi khi ra đường phải bịt kín mặt mũi trong cái nắng nóng, oi bức. Chưa hết, đêm lại bị tra tấn bởi nhiệt độ oi hầm phải bật máy lạnh liên tục”, chị Lê Phương ngụ phường Bình Trị Đông nói và cho biết cơn mưa chiều nay đã xua tan cái nắng nóng, thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều.
Cơn mưa hiếm hoi từ đầu năm đến nay giúp phần nào giải nhiệt cho TP HCM trong những ngày oi bức.
Cơn mưa hiếm hoi từ đầu năm đến nay giúp phần nào giải nhiệt cho TP HCM trong những ngày oi bức.
Mưa xuất hiện giúp người dân thành phố giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.
Mưa xuất hiện giúp người dân thành phố giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.
Sau những ngày nắng nóng kinh hoàng với nhiệt độ khoảng 35-38 độ C, nhiều khu vực ở TP HCM xuất hiện mưa rào bất chợt.
Sau những ngày nắng nóng kinh hoàng với nhiệt độ khoảng 35-38 độ C, nhiều khu vực ở TP HCM xuất hiện mưa rào bất chợt.
Tuy vui mừng nhưng nhiều người dân cũng lo lắng mưa xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng trong nước chứa nhiều chất ô nhiễm không khí. Một số người trúng mưa dễ bị cảm do nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Tuy vui mừng nhưng nhiều người dân cũng lo lắng mưa xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng trong nước chứa nhiều chất ô nhiễm không khí. Một số người trúng mưa dễ bị cảm do nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong chiều tối và tối nay 2/5, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong chiều tối và tối nay 2/5, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đến 16h cùng ngày, mưa bắt đầu nặng hạt và kéo dài trãi rộng khắp địa bàn TP HCM và các khu vực lân cận...
Đến 16h cùng ngày, mưa bắt đầu nặng hạt và kéo dài trãi rộng khắp địa bàn TP HCM và các khu vực lân cận...
"Mưa vàng" thật sự làm người dân vô cùng phấn khởi sau những ngày chịu trận đợt nắng nóng kinh khủng.
"Mưa vàng" thật sự làm người dân vô cùng phấn khởi sau những ngày chịu trận đợt nắng nóng kinh khủng.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực TP HCM từ ngày 2 đến 11/5, ngày nắng nóng, nhất là trưa và chiều; chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực TP HCM từ ngày 2 đến 11/5, ngày nắng nóng, nhất là trưa và chiều; chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông.
Xuân Danh
#Mưa giải nhiệt Nam Bộ #Nắng nóng và thay đổi thời tiết #Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí #Cảm giác người dân trước mưa nhỏ #Dự báo thời tiết và mưa dông #Tác động của thời tiết đến sinh hoạt

