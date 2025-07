Bắt đối tượng sát hại người lái xe ôm để cướp tài sản ở Lạng Sơn

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Đặng Quang Dũng bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, hồi 10h20 ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn) về việc người dân phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đồi Lim, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (thôn Đồn Vang, xã Tuấn Sơn).

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.V.M (sinh năm 1959, trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh), hành nghề lái xe ôm. Trước đó, vào sáng ngày 22/7/2025, ông M được gia đình thông báo mất tích sau khi chở một khách từ xã Kép đi theo hướng Cầu Lường (Lạng Sơn). Người thân đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo; đồng thời khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm. Chỉ sau khoảng 7 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến 17h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Bố Hạ, Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) đã bắt giữ Đặng Quang Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Quang Dũng khai nhận: sáng 22/7/2025, đối tượng thuê ông N.V.M chở từ xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) đi về hướng tỉnh Lạng Sơn. Khi đến khu vực thôn Đồng Vang, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Dũng đã dùng tay siết cổ ông M đến tử vong, sau đó giấu thi thể và chiếm đoạt điện thoại, tiền mặt cùng xe máy của nạn nhân rồi mang đi tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.



>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản