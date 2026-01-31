Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 34 năm lẩn trốn

Nguyễn Phú Nghiệm trốn truy nã về tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vừa bị bắt sau 34 năm lẩn trốn.

Ngày 31/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội 2 (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa thực hiện triệt phá thành công chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm đối với Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1972, nơi đăng ký thường trú trước khi trốn tại thôn Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng (nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng) về tội danh Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm Nguyễn Phú Nghiệm

Sau khi đối tượng Nguyễn Phú Nghiệm cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng gây án giết người, cướp tài sản đã bỏ trốn vào các tỉnh vùng Tây Nguyên, liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi họ tên nhằm đối phó sự truy bắt của cơ quan công an. Đến thời điểm bị Phòng cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ thì đối tượng đã lẩn trốn được trên 34 năm.

Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập các chuyên án truy bắt, xây dựng kế hoạch truy bắt, vận động đầu thú diện đối tượng này.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đội 2, đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên Phòng bắt giữ 6 đối tượng có Quyết định truy nã, nhiều đối tượng lẩn trốn qua biên giới, đối tượng trốn truy nã trên 30 năm, gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 2003, thôn 4 Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng nay là phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) về tội Cố ý gây thương tích; Mạc Văn Huy (SN 2004, Thôn 7 Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng nay là xã Việt Khê- TP Hải Phòng) về tội Cướp tài sản; Vũ Văn Linh (SN 2001, Thôn 6 Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng nay là xã Việt Khê, TP Hải Phòng) về tội Cướp tài sản; Nguyễn Văn Gỏi (SN 2004, thôn Mạn Đê, xã Nam Trung- huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nay là xã Trần Phú, TP Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng và Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1974, số 15 Hạ Lý, Hồng Bàng, TP Hải Phòng nay là phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.