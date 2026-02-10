Hà Nội

Xã hội

Vận động đối tượng truy nã về tội giết người ra đầu thú ở Hà Nội

Vui và đồng bọn gây án giết người tại Hà Nội, sau thời gian lẩn trốn, đã ra đầu thú theo lời vận động của cơ quan chức năng.

Gia Đạt

Ngày 10/2, Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989; trú tại TDP Trung 3, Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.

1-3026.jpg
Đối tượng Đỗ Đình Vui đến Công an phường Phú Diễn đầu thú.

Theo điều tra, đầu năm 2018, Vui cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại khu vực phường Cổ Nhuế 2 (cũ) nay là phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 12/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Vui về tội Giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và vượt biên sang Trung Quốc. Ngày 24/02/2019, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vui.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2026, Ban Chỉ huy Công an phường Phú Diễn đã cử tổ công tác đến gia đình Vui vận động thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau 7 năm bỏ trốn, đến ngày 05/02/2026, Đỗ Đình Vui đã đến Công an phường đầu thú.

Hiện, Công an phường Phú Diễn đã bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

