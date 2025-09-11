Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt phá sới bạc kiên cố như 'boong ke' ở Nghệ An, bắt hàng chục đối tượng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 15 người về hành vi “đánh bạc” và “gá bạc” tại sới bạc được xây dựng như “boong ke”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thanh Hà

Ngày 11/9, thông tin từ Công an xã Diễn Châu (Công an Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì triệt xóa một sới bạc được xây dựng như “boong ke” trong nhà Hồ Minh Khánh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 người về hành vi “đánh bạc” và “gá bạc”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

z69991195478909be861efb2b31a0c94a778c25dac336a-13403751.jpg
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 người về hành vi “đánh bạc” và “gá bạc”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua quá trình bám cơ sở, Công an xã Diễn Châu phát hiện Hồ Minh Khánh (SN 1989, trú tại khối 1, xã Diễn Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khánh thường xuyên cho thuê hoặc sử dụng nhà của mình làm địa điểm đánh bạc trái phép, quy tụ hàng chục con bạc. Những người tham gia phải được người quen hoặc họ hàng giới thiệu mới được góp mặt.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khánh đã xây dựng địa điểm kiên cố, bao bọc bằng hàng rào thép gai, lắp hệ thống camera dày đặc, cảm biến báo động và khóa kín cổng, đồng thời áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, vào lúc 15h ngày 7/9, Công an xã Diễn Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt chia mũi, đột kích sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 2 bộ bài tú lơ khơ và nhiều tang vật khác.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát đột kích ổ cờ bạc của đại gia ở TP HCM:

(Nguồn: Vietnamnet)
#Nghệ An #đánh bạc #tang vật #sới bạc #Công an #triệt xóa

Bài liên quan

Xã hội

Người đàn ông cho vay lãi nặng, đánh bạc trực tuyến ở Ninh Bình

Chu Văn Tiền cho vay với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng điện thoại cá nhân đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình phát hiện đối tượng Chu Văn Tiền, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khương, phường Yên Sơn có hành vi cho vay lãi nặng nên đã tiến hành triệu tập điều tra, làm rõ.

capture-1319.png
Đối tượng Chu Văn Tiền làm việc với Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá tụ điểm đánh bạc trong quán cafe ở Khánh Hoà

Các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) ập vào bắt quả tang.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm người thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại một quán cafe trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/8, Công an xã Diên Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cafe nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Trung Nam (xã Diên Khánh) phát hiện, bắt quả tang 08 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài phỏm trên 02 chiếu bạc.

Xem chi tiết

Xã hội

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ "đột kích" đường dây đánh bạc do 2 phụ nữ cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, với số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, quy tụ nhiều con bạc ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới