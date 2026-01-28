Bắt 2 tên tội phạm người nước ngoài trốn truy nã sang Việt Nam

Sau thời gian lẩn trốn, hai đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc đã bị Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho phía Trung Quốc.

‎Ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bàn giao 02 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, 2 đối tượng được bàn giao là Gao Zhao (SN 1992, trú tại thị trấn Dĩ Cổ, huyện Trấn Hùng, TP Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và Mao Jibin (SN 1997, trú tại thôn Cao Kiều, thị trấn Trường Thị, TP Liên Nguyên, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), bị phát lệnh truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 16/1, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Gao Zhao nhập cảnh và di chuyển đến địa bàn đặc khu Phú Quốc, có thông tin trùng khớp với đối tượng truy nã của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc khẩn trương xác minh nhân thân, hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ đối tượng theo quy định.

Tiếp đó, ngày 18/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng Mao Jibin.

Sau khi trao đổi, xác nhận thông tin với cơ quan chức năng Trung Quốc, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất thủ tục và bàn giao an toàn 02 đối tượng theo đúng quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.