Đời sống

Bí quyết làm cá viên phô mai chiên giòn rụm, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon

Chỉ vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể làm cá viên phô mai chiên giòn rụm, bên ngoài vàng óng, bên trong mềm dai, béo ngậy cho cả nhà thưởng thức.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong thực đơn món chiên đãi khách, cá viên phô mai là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích bởi hương vị hài hòa và cách chế biến không quá cầu kỳ. Vị ngọt tự nhiên của cá hòa quyện cùng lớp phô mai béo ngậy, khi cắn vào còn cảm nhận được độ tan mịn nơi đầu lưỡi, tạo nên sức hút khó cưỡng.

ca-vien-pho-mai1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Không chỉ ngon miệng, món ăn này còn cung cấp lượng đạm và canxi đáng kể, thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Chỉ cần một chút khéo léo trong khâu chọn nguyên liệu và chiên đúng cách, bạn đã có ngay món “tủ” để chiêu đãi cả nhà.

Nguyên liệu chuẩn bị

200g cá thác lác

50g phô mai lát (loại miếng vuông)

100g bột mì

Muối, tiêu xay

Có thể thêm thì là băm nhỏ (tùy khẩu vị)

Dầu ăn

Mẹo chọn cá thác lác tươi ngon

Cá thác lác tươi thường có màu trắng pha hồng nhạt, thớ thịt trong và bóng. Khi quết sẽ thấy độ dai tự nhiên, không bị xỉn màu hay có mùi lạ. Nếu có nguồn mua quen uy tín, bạn nên ưu tiên để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Cách làm cá viên phô mai chiên

Sơ chế nguyên liệu: Phô mai cắt thành từng khối nhỏ vừa ăn, lưu ý thao tác nhẹ tay để miếng phô mai không bị vỡ.

Cá thác lác làm sạch, để ráo nước rồi xay hoặc quết nhuyễn. Nếu thích cảm giác dai hơn, bạn có thể xay dối thay vì xay mịn hoàn toàn.

Ướp cá: Cho muối và tiêu vào phần cá đã xay, trộn đều. Có thể thêm chút thì là băm nhỏ để tăng hương thơm và giảm mùi tanh.

Tạo hình viên cá: Lấy một lượng cá vừa đủ, ép dẹt trong lòng bàn tay, đặt viên phô mai vào giữa rồi khéo léo bao kín lại. Nên đeo găng tay để đảm bảo vệ sinh và dễ thao tác hơn.

Áo bột: Lăn từng viên cá qua lớp bột mì mỏng để tạo độ giòn nhẹ và giúp viên cá không dính khi chiên.

Chiên ngập dầu: Làm nóng chảo sâu lòng với lượng dầu đủ ngập viên cá. Khi dầu sôi già, thả từng viên vào chiên ở lửa vừa.

Chiên đến khi lớp vỏ bên ngoài chuyển màu vàng ruộm là đạt. Không nên chiên quá lâu vì phô mai bên trong có thể chảy trào ra ngoài.

Vớt cá ra, đặt lên giấy thấm dầu để loại bỏ phần dầu thừa. Trình bày ra đĩa, có thể ăn kèm rau sống, tương ớt hoặc sốt mayonnaise tùy thích..

ca-vien-pho-mai.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Bí quyết để cá viên giòn ngon, không vỡ

Dầu phải đủ nóng trước khi thả cá vào.

Không lật viên cá quá nhiều lần khi chưa se mặt.

Bọc kín phần phô mai để tránh rò rỉ khi chiên.

Chiên ở lửa vừa để cá chín đều từ ngoài vào trong.

Với lớp vỏ vàng giòn bên ngoài, phần cá mềm dai và nhân phô mai béo chảy bên trong, cá viên phô mai chiên chắc chắn sẽ trở thành món ăn “ghi điểm” trong những buổi sum họp. Chỉ vài bước đơn giản, bạn đã có ngay món ngon hấp dẫn để cả gia đình cùng thưởng thức.

